confira-5-legumes-poderosos-para-ajudar-a-reduzir-a-glicose-no-sangue

Manter a glicose equilibrada é essencial para o bom funcionamento do organismo. Quando a substância está em excesso, no entanto, o risco de desenvolver diabetes e outras complicações aumenta. A boa notícia é que alguns alimentos podem ajudar – e os legumes são grandes aliados nesse processo.

A nutricionista Jéssica de Freitas destacou cinco opções que contribuem para regular a glicemia e, de quebra, ainda oferecem outros benefícios à saúde.

Confira a lista de legumes que ajudam a reduzir a glicose no sangue

1 – Brócolis

Rico em fibras que não são digeridas pelo organismo, o brócolis ajuda a evitar picos de glicose. Além disso, possui um composto especial.

“O sulforafano controla a resistência insulínica e os níveis de glicose. Um estudo com pacientes diabéticos mostrou que esse composto reduz em mais de 10% os níveis de glicose no sangue”, acrescenta Jéssica.

2 – Cenoura

Clássica no prato do brasileiro, a cenoura oferece mais do que sabor e cor.

“Antioxidante, ela ajuda a regular o açúcar no sangue e a melhorar a função das células beta pancreáticas, que produzem a insulina. Esse benefício seria capaz de atuar na prevenção da diabetes mellitus tipo 2”, garante.

3 – Berinjela

Além de versátil, a berinjela reúne fibras solúveis e baixo índice glicêmico. Segundo Jéssica, o legume conta ainda com compostos que atuam diretamente no controle da glicemia.

“A berinjela contém compostos clorogênicos, que tem uma ação de regular o açúcar no sangue”, destaca.

