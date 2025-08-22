22/08/2025
Confira a lista de farmácias no DF que entregam medicamentos de graça

Escrito por Metrópoles
confira-a-lista-de-farmacias-no-df-que-entregam-medicamentos-de-graca

Após o descredenciamento, por parte do Ministério da Saúde (MS), de 219 estabelecimentos do programa Farmácia Popular do Brasil, o Metrópoles montou uma lista com os locais que continuam cadastrados.

Segundo o MS, outras 301 unidades seguem credenciadas ao programa do governo federal, garantindo o acesso 100% gratuito a 41 itens à população.

Confira a lista a seguir:

table visualization

Falta de renovação

De acordo com o Ministério da Saúde, os descredenciamentos ocorreram pois as 219 farmácias do DF não fizeram a renovação do cadastro ou não apresentaram a documentação necessária para continuar no programa.

A pasta federal também informou que os descredenciamentos não significam menos acesso, pois essas farmácias já não estavam realizando atendimentos aos usuários do programa.

Fiscalização

De acordo com Rafael Bruxellas, diretor do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DenaSUS/MS), houve uma tentativa de desmantelamento do programa promovida pelo governo anterior.

“Apesar dessa tentativa, que suspendeu todas as auditorias das inspeções in loco do DenaSUS nas farmácias credenciadas, conseguimos, a partir de 2023, dobrar a aplicação de recursos no programa, na mesma medida em que aumentamos a fiscalização e as medidas de controle”, afirmou.

Somente em 2025, segundo Bruxellas, o DenaSUS combateu 12,7 milhões de tentativas de fraude. O Ministério da Saúde alerta que, desde fevereiro, todos os 41 itens do Farmácia Popular são 100% gratuitos.

Confira um mapa com as farmácias cadastradas:

map visualization

