Confira como ficaram os duelos das quartas de final da Libertadores

As oitavas de final da Copa Libertadores da América chegaram ao fim nessa quinta-feira (21/8), definindo os clubes que seguem na briga pelo título continental. Entre os brasileiros, Palmeiras, Flamengo e São Paulo avançaram às quartas de final, enquanto Botafogo e Fortaleza se despediram da competição.

Confrontos das quartas de final

LDU x São Paulo

River Plate x Palmeiras

Flamengo x Estudiantes

Vélez Sarsfield x Racing

Como foi a classificação dos brasileiros

O Botafogo acabou eliminado após derrota para a LDU. No primeiro jogo, no Rio de Janeiro, o alvinegro venceu por 1 a 0, mas na volta, em Quito, perdeu por 2 a 0 e deu adeus à competição.

O Palmeiras confirmou o favoritismo diante do Universitário. O Verdão venceu por 4 a 0 no Peru e, no Allianz Parque, segurou o empate em 0 a 0, garantindo a vaga.

O São Paulo avançou de forma dramática. Depois de empatar com o Nacional-URU no tempo regulamentar, o Tricolor venceu nos pênaltis e carimbou o passaporte para a próxima fase.

Já o Fortaleza foi superado pelo Vélez Sarsfield, que venceu por 2 a 0 na Argentina, eliminando o time cearense.

Na quarta-feira (20/8), o Flamengo venceu o Internacional por 2 a 0 no Maracanã e garantiu lugar entre os oito melhores.

Quando serão os jogos?

Os duelos de ida das quartas de final estão previstos para os dias 16 e 17 de setembro. Já os jogos de volta acontecem em 23 e 24 de setembro.

