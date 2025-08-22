confira-como-ficaram-os-duelos-das-quartas-de-final-da-libertadores

As oitavas de final da Copa Libertadores foram encerradas nessa quinta-feira (21/8), com a definição dos times classificados para a próxima fase do mata-mata. Entre os brasileiros, Palmeiras, Flamengo e São Paulo avançaram, enquanto o Fortaleza e Botafogo foram eliminados da competição.

Confira os duelos das quartas:

LDU x São Paulo

River Plate x Palmeiras

Flamengo x Estudiantes

Vélez Sarsfield x Racing

O Botafogo foi eliminado ao ser derrotado para a LDU. No primeiro jogo, no Rio de Janeiro, o alvinegro venceu por 1 x 0 e, na volta, o Fogão perdeu por 2 x 0 e deu adeus para a competição.

Já o Palmeiras , por sua vez, avançou diante do Universitário. O Verdão aplicou 4 x 0 no jogo de ida, no Peru, e empatou em 0 x 0 no duelo em São Paulo.

O São Paulo jogou na última terça-feira (19/8) e avançou ao empatar no tempo regulamentar e vencer nos pênaltis em cima do Nacional-URU. No mesmo dia, o Fortaleza foi eliminado após perder por 2 x 0 para o Vélez Sarsfield na Argentina.

Por fim, na quarta-feira (20/8), o Flamengo bateu o Internacional por 2 x 0 e garantiu sua vaga nas quartas.

Os jogos de ida das quartas de final da Libertadores estão previstos para acontecer na semana nos dias 16 e 17 de setembro. A volta, por sua vez, será disputada nos dias 23/09 e 24/09.