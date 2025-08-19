Confira o resultado de Santa Cruz e Altos nas oitavas da Série D

O Metrópoles transmitirá pelo YouTube, ao vivo e com imagens, todos os jogos de ida das oitavas de final do Brasileirão Will Bank Série D 2025. Quatro jogos foram disputados no sábado (16/8), outros três no domingo (17/8), e uma partida encerrou a rodada na segunda-feira (18/8). Confira a lista completa:

Segunda (18/8)

Santa Cruz-PE 1 x 1 Altos-PI – 20h30

Sábado (16/8):

Maranhão-MA 2 x 1 Central-PE – 16h

Manaura-AM 0 x 1 ASA-AL – 16h

Ceilândia-DF 1 x 1 Barra-SC – 16h

Rio Branco-ES 0 x 1 Inter de Limeira-SP – 17h

Domingo (17/8)

Imperatriz-MA 0 x 1 América-RN – 16h

Goiatuba-GO 2 x 3 Aparecidense-GO – 16h

Cianorte-PR 1 x 1 Mixto-MT – 16h30

Confira os resultados dos jogos desta segunda pela competição, transmitidos pelo Grupo Metrópoles, após aquisição dos direitos de transmissão do Brasileirão Série D.

Com um dos maiores públicos da história da Série D, Santa Cruz-PE e Altos-PI ficaram no empate por 1 x 1 na Arena Pernambuco. Os gols foram de William Alves, no seu 150º jogo pelo Santinha, e Mikael para o clube piauiense.

Ao todo, mais de 42,6 mil pessoas compareceram para assistir o duelo. Esse foi o maior público da torcida do Santa Cruz no estádio.

Metrópoles no Brasileirão Série D

O Grupo Metrópoles adquiriu, junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os direitos do Brasileirão Série D.

As transmissões serão realizadas no YouTube do portal Metrópoles. Clique aqui para acessar. Além de ter acesso à transmissão dos jogos, você acompanhará, diariamente, tudo sobre os confrontos em nosso portal.

A exibição das partidas do Brasileirão Série D é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.