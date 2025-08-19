18/08/2025
Confira o resultado de Santa Cruz e Altos nas oitavas da Série D

confira-o-resultado-de-santa-cruz-e-altos-nas-oitavas-da-serie-d

Metrópoles transmitirá pelo YouTube, ao vivo e com imagens, todos os jogos de ida das oitavas de final do Brasileirão Will Bank Série D 2025. Quatro jogos foram disputados no sábado (16/8), outros três no domingo (17/8), e uma partida encerrou a rodada na segunda-feira (18/8). Confira a lista completa:

Segunda (18/8)

Santa Cruz-PE 1 x 1 Altos-PI – 20h30

Sábado (16/8):

Maranhão-MA 2 x 1 Central-PE – 16h
Manaura-AM 0 x 1 ASA-AL – 16h
Ceilândia-DF 1 x 1 Barra-SC – 16h
Rio Branco-ES 0 x 1 Inter de Limeira-SP – 17h

Domingo (17/8)

Imperatriz-MA 0 x 1 América-RN – 16h
Goiatuba-GO 2 x 3 Aparecidense-GO – 16h
Cianorte-PR 1 x 1 Mixto-MT – 16h30

Confira os resultados dos jogos desta segunda pela competição, transmitidos pelo Grupo Metrópoles, após aquisição dos direitos de transmissão do Brasileirão Série D.

Santa Cruz-PE 1 x 1 Altos-PI – 20h30

Com um dos maiores públicos da história da Série D, Santa Cruz-PE e Altos-PI ficaram no empate por 1 x 1 na Arena Pernambuco. Os gols foram de William Alves, no seu 150º jogo pelo Santinha, e Mikael para o clube piauiense.

Ao todo, mais de 42,6 mil pessoas compareceram para assistir o duelo. Esse foi o maior público da torcida do Santa Cruz no estádio.

Metrópoles no Brasileirão Série D

O Grupo Metrópoles adquiriu, junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os direitos do Brasileirão Série D.

As transmissões serão realizadas no YouTube do portal Metrópoles. Clique aqui para acessar. Além de ter acesso à transmissão dos jogos, você acompanhará, diariamente, tudo sobre os confrontos em nosso portal.

A exibição das partidas do Brasileirão Série D é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.

