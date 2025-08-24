24/08/2025
Confira os resultados deste domingo pela Série D do Brasileirão

confira-os-resultados-deste-domingo-pela-serie-d-do-brasileirao

O Metrópoles transmite pelo YouTube, ao vivo e com imagens, todos os jogos de volta das oitavas de final do Brasileirão Will Bank Série D 2025 neste fim de semana. Cinco jogos foram disputados no sábado (23/8) e outros três acontecem no domingo (24/8). Confira a lista completa:

Domingo (24/8)

  • Central-PE 0 x 0 Maranhão-MA – 16h (ida CEN 1 x 2 MAC)
  • América de Natal-RN 0 x 0 Imperatriz-MA – 16h (ida AME 1 x 0 IMP)
  • Altos-PI x Santa Cruz-PE – 18h (ida ALT 1 x 1 STA)

Sábado (23/8):

  • Aparecidense-GO 0 x 2 Goiatuba-GO – 16h (Goiatuba-GO classificado)
  • Inter de Limeira-SP 0 x 0 Rio Branco-ES – 16h (Inter de Limeira-SP classificado)
  • Barra-SC 1 x 0 Ceilândia-DF – 16h (Barra-SC classificado)
  • ASA-AL 0 x 0 Manauara-AM – 17h (Asa-AL classificado)
  • Mixto-MT 0 x 2 Cianorte-PR – 18h (Cianorte-PR classificado)

Em caso de empate nos placares agregados, o classificado às quartas de final será decidido nos pênaltis. Os confrontos serão definidos após a reclassificação dos oito qualificados, somando os pontos das 1ª, 2ª e 3ª fases.

Central-PE 0 x 0 Maranhão-MA  – 16h 

Em jogo quente no Lacerdão, em Pernambuco, Central-PE e Maranhão-MA empataram em 0 x 0. O resultado classificou os maranhenses.

América de Natal-RN 0 x 0 Imperatriz-MA  – 16h 

O jogo entre América de Natal-RN e Imperatriz-MA ficou em 0 x 0, em uma Arena das Dunas cheia. A vitória na ida classificou os americanos para as quartas.

Ranking Geral Atualizado da Série D

1- Asa-AL – 41
2- Inter de Limeira-SP – 38
3- Barra-SC -36
4- América de Natal-RN – 35
5- Altos-PI – 33
6- Santa Cruz-PE – 31
7- Cianorte-PR – 30
8- Goiatuba-GO – 29
9- Maranhão-MA – 26

Metrópoles no Brasileirão Série D

O Grupo Metrópoles adquiriu, após tratativas com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os direitos do Brasileirão Will Bank Série D.

As transmissões serão realizadas no YouTube do portal MetrópolesClique aqui para acessar. Além de ter acesso à transmissão dos jogos, você acompanhará, diariamente, tudo sobre os confrontos em nosso portal.

A exibição das partidas do Brasileirão Série D é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.

