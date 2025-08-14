congressista-colombiano-escapa-de-atentado-a-tiros-com-fuzil

O congressista Júlio César Triana (Cambio Radical) foi alvo de um atentado na quarta-feira (14/8) em uma área de atuação da Guerrilha na Colômbia. Em sua conta no X (ex-Twitter), contou que os tiros vieram pistola e fuzil na região de Huila, onde atua a dissidência da guerrilha das Farc. Não houve feridos.

O ataque ao parlamentar de direita, crítico do governo Gustavo Petro, ocorreu no mesmo dia em que foi enterrado o corpo do senador e pré-candidato à presidência Miguel Uribe.

Um vídeo publicado por Triana na rede social mostra as marcas de tiros no vidro dianteiro do veículo. Mais tarde, em outro vídeo, ele afirma estar bem. O presidente colombiano enviou um helicóptero para resgatá-lo.

URGENTE | Hace pocos minutos fuimos víctimas de un atentado con armas de fuego, mientras salíamos del municipio de La Plata, Huila. En este momento nos dirigimos al municipio de Paicol y requerimos de manera inmediata el apoyo de la Policía Nacional y del Ejército Nacional.… pic.twitter.com/Y0joUoDOaH — Julio César Triana (@TrianaCongreso) August 13, 2025

“Seguiremos firmes na defesa da nossa democracia, mas pedimos ao governo que garanta a segurança de todos os colombianos”, escreveu Triana no X.

Ele afirmou que tem recebido ameaças por mensagens anônimas e contou ter sido declarado “objetivo militar” pela dissidência das Farc da frente Rodrigo Cadete, como é conhecido Édgar Salgado, ex-chefe da organização.

Em nota, o partido Cambio Radical criticou a falta de medidas necessárias apesar das repetidas ameaças ao congressista.