Conheça as quatro candidatas que disputam o título de Garota Verão 2025 em Tarauacá

A Secretaria Municipal de Cultura de Tarauacá anunciou, por meio de seu perfil oficial no Instagram, as quatro candidatas que concorrerão ao título de Garota Verão 2025. O concurso é um dos destaques do tradicional Festival de Praia, evento que integra o calendário cultural da cidade.

As finalistas são Beatriz Furtado, 20 anos, Bruna da Silva, 18 anos, Lis Frota, 18 anos, e Raquel Souza, 24 anos. As candidatas trabalham como recepcionista, atendente e autônomas.

A secretária de Cultura, Yonara Machado, informou que a premiação será entregue pelo diretor do BMG. A vencedora do concurso receberá R$ 2 mil, a segunda colocada ganhará R$ 500 e a terceira será agraciada com um prêmio especial.

Confira as garotas abaixo:

Beatriz Furtado, 20 anos, recepcionista

Bruna da Silva, 18 anos, atendente

Lis Frota, 18 anos, autônoma

Raquel Souza, 24 anos, autônoma