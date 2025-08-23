23/08/2025
Universo POP
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro
Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef
Exclusivo: saiba como terminou a noite de Cariúcha com filho de Gugu

Conheça as quatro candidatas que disputam o título de Garota Verão 2025 em Tarauacá

A vencedora do concurso receberá R$ 2 mil, a segunda colocada ganhará R$ 500 e a terceira será agraciada com um prêmio especial

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Secretaria Municipal de Cultura de Tarauacá anunciou, por meio de seu perfil oficial no Instagram, as quatro candidatas que concorrerão ao título de Garota Verão 2025. O concurso é um dos destaques do tradicional Festival de Praia, evento que integra o calendário cultural da cidade.

As quatro garotas seguem na disputa/Foto: Reprodução

As finalistas são Beatriz Furtado, 20 anos, Bruna da Silva, 18 anos, Lis Frota, 18 anos, e Raquel Souza, 24 anos. As candidatas trabalham como recepcionista, atendente e autônomas.

A secretária de Cultura, Yonara Machado, informou que a premiação será entregue pelo diretor do BMG. A vencedora do concurso receberá R$ 2 mil, a segunda colocada ganhará R$ 500 e a terceira será agraciada com um prêmio especial.

Confira as garotas abaixo:

Beatriz Furtado, 20 anos, recepcionista

Bruna da Silva, 18 anos, atendente

Lis Frota, 18 anos, autônoma

Raquel Souza, 24 anos, autônoma

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.