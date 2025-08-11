Conheça Berlim, vira-lata caramelo amado por milhares de fãs nas redes

Ele ama a praia, adora curtir a vista do Morro do Careca e está sempre nos rolês aleatórios de Balneário Camboriú. Não, não estamos falando de uma celebridade convencional.

Berlim é simplesmente o vira-lata mais amado da Dubai brasileira. Aliás, ele tem até fã-clube nas redes sociais, onde se apresenta no perfil usando um turbante em referência aos sheiks árabes.

O caramelo é um cão comunitário e tem seus passos registrados por muitos admiradores. As imagens vão parar na página dele no Instagram, com 16 mil seguidores. Elas mostram Berlim curtindo a vida na cidade mais badalada do litoral catarinense, o que inclui aproveitar o guarda-sol dos visitantes e acompanhar a galera nas trilhas.

Leia também

Leia a matéria completa no portal NSC Total, parceiro do Metrópoles.