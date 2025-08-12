Conheça ‘Impunes’, o novo ‘GTA brasileiro’ com trailer e página oficial na Steam

A cena de games nacionais ganha um novo e promissor representante. O estúdio 2nibble acaba de lançar um novo trailer e a página oficial na Steam de Impunes, um jogo de mundo aberto no estilo “GTA brasileiro”. A proposta ambiciosa é oferecer uma experiência sandbox em uma cidade litorânea fictícia chamada Canário, inspirada em Balneário Camboriú (SC).
Um jogo sobre escolhas e personalização
Em Impunes, o jogador terá total liberdade para moldar sua própria história, escolhendo entre caminhos legais ou criminosos. A ambientação busca recriar fielmente a sensação de uma cidade brasileira, com um vasto mapa, sistema de clima dinâmico e uma rica fauna e flora.
O destaque fica por conta da personalização. Será possível criar personagens do zero, customizar veículos com adesivos, pinturas e até som automotivo, e modificar armas com peças únicas. O jogo também terá suporte robusto para conteúdo criado pela comunidade, tornando-o “infinitamente expansível”. A versão alpha está prevista para 2025, inicialmente para PC.
Requisitos para rodar o jogo no PC
A página oficial do jogo na Steam já traz os requisitos para quem quer se preparar para a versão de testes.
Requisitos Mínimos:
- Processador: Intel Core i3-9100 ou equivalente
- Memória: 8 GB de RAM
- Placa de vídeo: NVIDIA GTX 1650 ou equivalente
- Armazenamento: 50 GB de espaço disponível
Requisitos Recomendados:
- Processador: Intel Core i5-14600 ou equivalente
- Memória: 16 GB de RAM
- Placa de vídeo: NVIDIA RTX 4060 ou equivalente
- Armazenamento: 50 GB de espaço disponível
Fonte: 2nibble e Steam
