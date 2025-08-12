12 de agosto de 2025
Conheça ‘Impunes’, o novo ‘GTA brasileiro’ com trailer e página oficial na Steam

O jogo de mundo aberto promete uma experiência sandbox inspirada em Balneário Camboriú e com liberdade total de escolha

A cena de games nacionais ganha um novo e promissor representante. O estúdio 2nibble acaba de lançar um novo trailer e a página oficial na Steam de Impunes, um jogo de mundo aberto no estilo “GTA brasileiro”. A proposta ambiciosa é oferecer uma experiência sandbox em uma cidade litorânea fictícia chamada Canário, inspirada em Balneário Camboriú (SC).

Reprodução

Um jogo sobre escolhas e personalização

Em Impunes, o jogador terá total liberdade para moldar sua própria história, escolhendo entre caminhos legais ou criminosos. A ambientação busca recriar fielmente a sensação de uma cidade brasileira, com um vasto mapa, sistema de clima dinâmico e uma rica fauna e flora.

O destaque fica por conta da personalização. Será possível criar personagens do zero, customizar veículos com adesivos, pinturas e até som automotivo, e modificar armas com peças únicas. O jogo também terá suporte robusto para conteúdo criado pela comunidade, tornando-o “infinitamente expansível”. A versão alpha está prevista para 2025, inicialmente para PC.

Requisitos para rodar o jogo no PC

A página oficial do jogo na Steam já traz os requisitos para quem quer se preparar para a versão de testes.

Requisitos Mínimos:

  • Processador: Intel Core i3-9100 ou equivalente
  • Memória: 8 GB de RAM
  • Placa de vídeo: NVIDIA GTX 1650 ou equivalente
  • Armazenamento: 50 GB de espaço disponível

Requisitos Recomendados:

  • Processador: Intel Core i5-14600 ou equivalente
  • Memória: 16 GB de RAM
  • Placa de vídeo: NVIDIA RTX 4060 ou equivalente
  • Armazenamento: 50 GB de espaço disponível

 

Fonte: 2nibble e Steam

Redigido por Contilnet.

