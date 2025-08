Conheça os novos donos da casa da boneca Annabelle, nos Estados Unidos

A casa que pertenceu ao casal Ed e Lorraine Warren — investigadores paranormais que inspiraram a franquia de terror Invocação do Mal — ganhou novos proprietários. O comediante norte-americano Matt Rife e o youtuber Elton Castee adquiriram o imóvel localizado em Monroe, Connecticut, onde também funciona o famoso Museu Oculto dos Warren.

Com a compra, Rife e Castee assumem a responsabilidade legal pelo acervo do museu, onde fica uma das peças mais notórias da cultura pop do terror: a verdadeira boneca Annabelle. A figura inspirou os filmes derivados da franquia Invocação do Mal e é considerada, segundo os relatos dos Warren, um dos objetos mais perigosos do museu.

Nas redes sociais, Matt Rife comentou a aquisição: “Sou o guardião legal de toda a coleção mal-assombrada presente no Museu, incluindo a boneca Annabelle, pelos próximos cinco anos, pelo menos.”

Ele também destacou a importância do legado dos Warren: “Eles transformaram a demonologia e o paranormal em algo culturalmente acessível e são a alma de algumas das maiores histórias de terror de todos os tempos.”

5 imagens

Segundo os agora donos da propriedade, a intenção é transformar a casa em um destino de visitação e hospedagem temática, oferecendo ao público a possibilidade de vivenciar a história do local e de seus objetos assombrados em primeira mão.

A casa e o museu são marcos da cultura paranormal americana e já serviram de inspiração para inúmeros filmes, livros e documentários ao longo das décadas. Com a nova gestão, devem ganhar fôlego renovado entre fãs do oculto e curiosos pelo sobrenatural.