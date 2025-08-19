19/08/2025
Cônsul peruano homenageia Gonzaga por incentivo à integração comercial entre Acre e Peru

Deputado acreano foi homenageado pelo cônsul peruano pelos serviços prestados às comunidades brasileira e peruana

O primeiro-secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), recebeu em seu gabinete nesta terça-feira (19) a visita do cônsul-geral do Peru no Acre, Pedro Alberto Rubin Heraud, para tratar do fortalecimento do comércio bilateral.

Cônsul peruano homenageia Gonzaga por incentivo à integração comercial entre Acre e Peru. Foto: Ascom

Na ocasião, o deputado acreano foi homenageado pelo cônsul peruano pelos serviços prestados às comunidades brasileira e peruana em prol do fortalecimento da integração comercial entre Acre e Peru.

Gonzaga, que defende o comércio bilateral com os países vizinhos como forma de desenvolvimento econômico do Acre, agradeceu a homenagem e afirmou que a responsabilidade de lutar pela integração comercial entre os dois países só aumenta. O parlamentar destacou os avanços no comércio entre Acre e o Peru.

“Recebo essa homenagem com muita alegria, pois é um reconhecimento que o trabalho que estamos desempenhando em prol da interação entre Acre e Peru está dando resultados. Isso nos traz mais motivação para continuarmos buscando que essa integração seja cada vez mais realidade”, disse Gonzaga.

Deputado acreano foi homenageado pelo cônsul peruano pelos serviços prestados às comunidades brasileira e peruana. Foto: Ascom

O cônsul Pedro Alberto explicou que a homenagem tem como objetivo fomentar o espírito de união entre o Acre e as regiões peruanas.

“Essa homenagem ao deputado Gonzaga é uma forma de fomentar o espírito de união e crescimento das regiões de fronteiras entre Brasil e Peru. Queremos melhorar a situação econômica das pessoas que moram nessas regiões”, disse o cônsul.

