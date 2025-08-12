Convenção do MDB no Acre definirá diretório estadual e representantes para 2025; saiba mais

A Comissão Executiva Estadual do MDB no Acre convocou uma Convenção para o dia 29 de agosto de 2025, das 8h às 12h, em sua sede em Rio Branco. A pauta inclui a eleição do Diretório Estadual, com 71 titulares e 23 suplentes, além da escolha de delegados para a Convenção Nacional e da Comissão de Ética e Disciplina. Também serão eleitos os membros da nova Comissão Executiva Estadual, incluindo presidente, vices e secretários.

Podem participar da votação filiados como membros do Diretório Estadual, representantes do partido no Congresso e Assembleia Legislativa, além de delegados municipais. O processo seguirá as regras do Estatuto Partidário, com voto direto e secreto para as principais decisões. A acumulação de cargos é permitida, exceto para candidatos que integrem mais de uma chapa, salvo membros natos.

A resolução foi assinada pelo presidente da Comissão Executiva, Vagner José Sales, em Rio Branco, no dia 11 de agosto. O evento marca a reorganização interna do partido no estado, definindo sua liderança e estrutura para os próximos anos.

Edital Acre