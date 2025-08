Convenção reúne elenco e fãs de Grey’s Anatomy e Station 19 em São Paulo

Stefania Spampinato, que interpreta Carina De Luca, e Danielle Savre, a Maya DeLuca-Bishop estarão presentes no evento

Page cardio, fãs de Grey’s Anatomy e Station 19! O Brasil vai receber a primeira convenção dedicada exclusivamente ao universo dessas duas séries: a Grey’s Verse. O evento acontece no dia 27 de setembro, no Sheraton WTC Hotel, em São Paulo, e terá a presença de dois nomes do elenco: Stefania Spampinato, que interpreta Carina De Luca, e Danielle Savre, a Maya DeLuca-Bishop.

O evento contará com painéis exclusivos com as atrizes, sessões de fotos e diversas atividades interativas. Até o momento, a convenção já anunciou quatro palestras: o “Marina”, com Stefania e Danielle sobre o casal e sua participação na série, além do “Dubladoras”, com Priscila Amorim e Maíra Paris, as vozes brasileiras da Dra. Carina e da Capitã Maya.

Além disso, o evento também recebe o painel “Apresentadoras”, que será comandado pelas porta-vozes do evento, Natália Rosa e Sofia Starling. Por fim, o Grey’s Verse chega com o “Torta na Cara”, painel em parceria com a agência de relações públicas Come to Brasil. O cronograma detalhado será divulgado nas redes sociais próximo ao evento.

A abertura do evento está prevista para às 9h, com término às 18h. Com diferentes opções de pacotes, os ingressos variam de R$ 390 a R$ 1.590, oferecendo complementos como fotos, selfies, meet & greets individuais ou em dupla, além de uma série de comodidades, como acesso a grupos exclusivos nas redes sociais, prioridade na entrada e loja oficial.