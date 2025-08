Conversa inédita entre pilotos e controle aéreo antes da queda em Vinhedo é divulgada

Um conjunto de áudios divulgados pelo G1, mostrou as últimas conversas entre a tripulação e o controle de tráfego aéreo do voo 2283, da Voepass, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, em agosto de 2024, matando 62 pessoas. Nos áudios que registraram os últimos minutos, são mostradas falas tranquilas do piloto e copiloto, que não declararam emergência.

Apesar dos controladores terem mencionado a formação de gelo próximo ao horário da tragédia, as falas seguem o padrão da comunicação aérea, de forma tranquila e iniciando a aproximação para o pouso.

As trocas de mensagens, que iniciam às 13h14min21s, incluem a orientação da torre para a mudança de frequência do rádio, algo comum na aviação, e, em nenhum momento, é relatado algum tipo de pane por parte dos pilotos.

13h14min21s

Controle: “Passaredo 2283, por gentileza, chame o controle de São Paulo na frequência 135,75 MHz”.

Piloto: “135,75, vai chamar Passaredo 2283. Obrigado”.

Neste momento, a tripulação muda a frequência para estar de acordo com o controle do espaço aéreo em que está entrando. A conversa segue falando da frequência do áudio e indicando a altitude na qual a aeronave deveria se manter, apesar de o piloto ter indicado estar no ponto ideal de descida.

13h18min53s

Controle: “Passaredo 2283, chame o controle São Paulo na frequência 123,25”.

Piloto: “123,25 vai chamar o 2283. Obrigado”.

Nesse momento, segundo a caixa-preta, o painel tinha acabado de indicar pela primeira vez, o alerta de que a aeronave estava perdendo velocidade, mas não há menção a esse fato.



Cerca de 30 segundo depois, o painel apontou mais um alerta, dessa vez em um estágio mais avançado e grave da perda de velocidade. Às 13h19m31s foi a última comunicação externa da tripulação, três minutos depois, a aeronave colidiu com o chão.