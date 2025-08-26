25/08/2025
Convocado por Ancelotti, Alex Sandro sai de campo com dores na perna
Convocado por Ancelotti, Alex Sandro sai de campo com dores na perna

Na noite desta segunda-feira (25/8), o Flamengo venceu o Vitória por 8 x 0, no Maracanã e aplicou a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Porém, em meio a momentos de festa, um lado negativo chamou a atenção.

Aos 21 minutos da primeira etapa, em cobrança de escanteio do Flamengo, Alex Sandro foi lentamente caminhando até a beira do campo, conversou com Filipe Luis e foi para o banco, por lá, ele colocou gelo na panturrilha esquerda. Viña entrou em seu lugar.

Em nota, o Flamengo disse que o jogador sentiu dores na região e foi preservado, o time carioca não confirmou a presença de lesão. Alex Sandro foi convocado por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (25/8), para integrar a Seleção Brasileira em seus dois últimos compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

