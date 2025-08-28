28/08/2025
Universo POP
Poderosas! Veja quem são as 3 mulheres mais ricas do Brasil em 2025
Viih Tube e Eliezer revelam gasto de R$ 16 mil por mês em supermercado
Médicos retiram cobra do estômago de mulher em caso chocante
Descubra as cores da moda para a Primavera/Verão 2026 e inspire‑se com looks atuais e tendências irresistíveis
Homem em situação de rua atira lata de cerveja no rosto de jovem que estava voltando do trabalho
Dado Dolabella nega agressão a Luan Pereira e diz que só queria “proteger” Wanessa
Após 3 meses de internação, Faustão deixa hospital e seguirá recuperação em casa
Morre Coracy Arantes, TikToker de 82 anos que conquistou mais de 6 milhões de seguidores
Fernanda Torres brilha em Veneza como jurada do festival e surpreende com look
Carol Peixinho exibe barrigão de 8 meses e revela nome do filho com Thiaguinho

Copa do Brasil: Bahia bate Fluminense com gol nos minutos finais

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
copa-do-brasil:-bahia-bate-fluminense-com-gol-nos-minutos-finais

Em último jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, Bahia venceu o Fluminense por 1 x 0, na Arena Fonte Nova. O gol da partida foi marcado aos 41 minutos do segundo tempo em boa jogada de Luciano Juba. Com o resultado, o Esquadrão pode empatar o confronto da volta e ainda se classificará para a semifinal da competição.

A partida de volta entre as equipes acontecerá apenas no dia 10/9, depois da paralisação para a Data FIFA. O jogo está marcado para às 19h, no Maracanã.

Luciano Juba marcou o gol que deu a vitória do Bahia na partida

Com o resultado, o Esquadrão pode empatar o confronto da volta e ainda se classificará para a semifinal da competição.2 de 3

O Fluminense chegou a marcar, mas gol foi anulado por impedimento

MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.3 de 3

A partida de volta entre as equipes acontecerá apenas no dia 10/9, depois da paralisação para a Data FIFA. O jogo está marcado para às 19h, no Maracanã

Letícia Martins/EC Bahia

O primeiro tempo foi marcado por dois momentos e equilíbrio. Na primeira parte do jogo, o Bahia era melhor e chegou a acertar a trave de Fábio após cabeceio de Jean Lucas. Aos 28 minutos, Kevin Serna marcou gol para o Fluminense mas lance foi anulado por impedimento. Deste momento em diante, o Tricolor carioca foi melhor na partida, mas o placar final da primeira etapa foi de 0 x 0.

No segundo tempo, a partida se mantinha equilibrada. Ambas equipes tinham posse e boas oportunidades,  mas não conseguiam marcar. Isso mudou aos 41 minutos do segundo tempo. Jean Lucas cobrou falta com lançamento em profundidade para Luciano Juba, o lateral driblou Guga, finalizou com desvio e marcou para o Bahia.

Confira o gol:

Bahia 1×0 Fluminense

⚽ Luciano Juba
🥾 Jean Lucas

🏆 Copa do Brasil | quartas (ida)

pic.twitter.com/KoLBHUO8pq

— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 29, 2025

Dois minutos depois, Soteldo recebeu dentro da área, cortou para dentro, chutou em direção ao gol, mas foi impedido por Santiago Arias. Em um primeiro momento a arbitragem marcou penalidade para o Fluminense, mas após revisão no VAR, a penalidade foi anulada. O tempo se esgotou e a vitória ficou com o Bahia.

O Bahia volta a campo no domingo (31/8), às 18h30, contra o Mirassol, no Estádio Campos Maia, casa da equipe paulista. No mesmo dia, às 16h, o Fluminense vai até a Vila Belmiro enfrentar o Santos. Ambas partida são válidas pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.