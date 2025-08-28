copa-do-brasil:-bahia-bate-fluminense-com-gol-nos-minutos-finais

Em último jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, Bahia venceu o Fluminense por 1 x 0, na Arena Fonte Nova. O gol da partida foi marcado aos 41 minutos do segundo tempo em boa jogada de Luciano Juba. Com o resultado, o Esquadrão pode empatar o confronto da volta e ainda se classificará para a semifinal da competição.

A partida de volta entre as equipes acontecerá apenas no dia 10/9, depois da paralisação para a Data FIFA. O jogo está marcado para às 19h, no Maracanã.

Luciano Juba marcou o gol que deu a vitória do Bahia na partida

O Fluminense chegou a marcar, mas gol foi anulado por impedimento

O primeiro tempo foi marcado por dois momentos e equilíbrio. Na primeira parte do jogo, o Bahia era melhor e chegou a acertar a trave de Fábio após cabeceio de Jean Lucas. Aos 28 minutos, Kevin Serna marcou gol para o Fluminense mas lance foi anulado por impedimento. Deste momento em diante, o Tricolor carioca foi melhor na partida, mas o placar final da primeira etapa foi de 0 x 0.

No segundo tempo, a partida se mantinha equilibrada. Ambas equipes tinham posse e boas oportunidades, mas não conseguiam marcar. Isso mudou aos 41 minutos do segundo tempo. Jean Lucas cobrou falta com lançamento em profundidade para Luciano Juba, o lateral driblou Guga, finalizou com desvio e marcou para o Bahia.

Confira o gol:

Dois minutos depois, Soteldo recebeu dentro da área, cortou para dentro, chutou em direção ao gol, mas foi impedido por Santiago Arias. Em um primeiro momento a arbitragem marcou penalidade para o Fluminense, mas após revisão no VAR, a penalidade foi anulada. O tempo se esgotou e a vitória ficou com o Bahia.

O Bahia volta a campo no domingo (31/8), às 18h30, contra o Mirassol, no Estádio Campos Maia, casa da equipe paulista. No mesmo dia, às 16h, o Fluminense vai até a Vila Belmiro enfrentar o Santos. Ambas partida são válidas pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.