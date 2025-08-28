Copa do Brasil: Bahia foi o único mandante a vencer na ida das quartas

Em partida realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Bahia venceu o Fluminense por 1 x 0, no jogo de ida Copa do Brasil. Com o triunfo conquistado nesta quinta-feira (28/8), o Esquadrão se tornou o único mandante a ganhar nos duelos de ida das quartas de final da competição.

Atlético-MG, Vasco e Athletico-PR não conseguiram sair com vantagem de seus estádios.

No primeiro jogo das quartas de final, o Atlético-MG viu o Cruzeiro vencer por 2 x 0 na Arena MRV. Com gols dos convocados Fabrício Bruno e Kaio Jorge, a Raposa saiu na frente na disputa.

Em outro clássico, desta vez no Rio de Janeiro, Vasco e Botafogo empataram por 1 x 1 em São Januário. O Glorioso abriu o placar e o Gigante da Colina ainda no primeiro tempo igualou o marcador.

Luciano Juba marcou o gol que deu a vitória do Bahia na partida. Com o resultado, o Esquadrão pode empatar o confronto da volta e ainda se classificará para a semifinal da competição.

Gui Negão marcou o gol da vitória do Corinthians sobre o Athletico-PR

Vasco e Botafogo empatam em 1 x 1 em São Januário

Cruzeiro vence Galo em primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil

Outro jogo em que o fator casa não foi aproveitado foi Athletico-PR x Corinthians. Em partida disputada na Ligga Arena, em Curitiba, o Timão marcou com Gui Negão e levou a vantagem para São Paulo. Na Neo Química Arena, o Alvinegro pode empatar e ainda se classificará para a semifinal da Copa do Brasil.

As partidas de volta das quartas de final da competição acontecem só depois da parada para a data Fifa. No dia 10/9, às 19h, Fluminense e Bahia lutam para garantir a primeira vaga na semifinal. Já no dia 11/9, às 19h30, Cruzeiro e Atlético-MG fazem o seu segundo jogo. No mesmo dia, às 21h30, Botafogo x Vasco e Corinthians x Athletico-PR decidem os últimos classificados.