Copa do Brasil: CBF detalha datas e horários das quartas de final

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a programação detalhada das quartas de final da Copa do Brasil. Os duelos de ida começarão no dia 27 de agosto, e os confrontos de volta acontecerão em setembro, definindo os times que avançam para as semifinais.

Programação completa

Atlético-MG x Cruzeiro : A disputa mineira começa no dia 27 de agosto, às 19h30, na Arena MRV . O jogo de volta será no dia 11 de setembro, às 19h30, no Mineirão .

: A disputa mineira começa no dia 27 de agosto, às 19h30, na . O jogo de volta será no dia 11 de setembro, às 19h30, no . Vasco x Botafogo : O clássico carioca tem seu primeiro confronto em São Januário no dia 27 de agosto, às 21h30. O segundo jogo acontece no Estádio Nilton Santos , em 11 de setembro, no mesmo horário.

: O clássico carioca tem seu primeiro confronto em no dia 27 de agosto, às 21h30. O segundo jogo acontece no , em 11 de setembro, no mesmo horário. Athletico-PR x Corinthians : A partida de ida será na Ligga Arena , em Curitiba , no dia 27 de agosto, às 21h30. O confronto de volta está marcado para 11 de setembro, às 21h30, na Neo Química Arena .

: A partida de ida será na , em , no dia 27 de agosto, às 21h30. O confronto de volta está marcado para 11 de setembro, às 21h30, na . Bahia x Fluminense: Este é o único confronto com datas diferentes. A primeira partida será na Arena Fonte Nova em 28 de agosto, às 19h30. A decisão da vaga será no dia 10 de setembro, às 19h, no Maracanã.

Fonte: CBF Redigido por Contilnet.