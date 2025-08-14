Copa do Brasil: CBF detalha datas e horários das quartas de final

0
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a programação detalhada das quartas de final da Copa do Brasil. Os duelos de ida começarão no dia 27 de agosto, e os confrontos de volta acontecerão em setembro, definindo os times que avançam para as semifinais.
Programação completa
- Atlético-MG x Cruzeiro: A disputa mineira começa no dia 27 de agosto, às 19h30, na Arena MRV. O jogo de volta será no dia 11 de setembro, às 19h30, no Mineirão.
- Vasco x Botafogo: O clássico carioca tem seu primeiro confronto em São Januário no dia 27 de agosto, às 21h30. O segundo jogo acontece no Estádio Nilton Santos, em 11 de setembro, no mesmo horário.
- Athletico-PR x Corinthians: A partida de ida será na Ligga Arena, em Curitiba, no dia 27 de agosto, às 21h30. O confronto de volta está marcado para 11 de setembro, às 21h30, na Neo Química Arena.
- Bahia x Fluminense: Este é o único confronto com datas diferentes. A primeira partida será na Arena Fonte Nova em 28 de agosto, às 19h30. A decisão da vaga será no dia 10 de setembro, às 19h, no Maracanã.
