Copa do Brasil chega às quartas com clássicos estaduais e jogos decisivos

A Copa do Brasil entra em sua fase de quartas de final nesta quarta-feira (27/8), trazendo duelos de alta rivalidade e expectativa. O pontapé inicial será dado com três confrontos: Atlético-MG x Cruzeiro, Vasco x Botafogo e Athletico-PR x Corinthians.

Na Arena MRV, às 19h30, Atlético-MG e Cruzeiro fazem o primeiro clássico mineiro desta fase. O retrospecto recente mostra equilíbrio: o Galo venceu por 2 x 0 no Campeonato Mineiro, e os rivais empataram pelo Brasileirão.

Às 21h30, será a vez de outro clássico, agora no Rio de Janeiro. Vasco e Botafogo se encontram em São Januário para desempatar a série de vitórias do ano: o Cruzmaltino levou a melhor no Carioca (1 x 0), enquanto o Glorioso venceu no Brasileirão (2 x 0).

No mesmo horário, Athletico-PR e Corinthians se enfrentam na Ligga Arena. O Furacão, único time da Série B ainda vivo no torneio, tenta aproveitar o mando de campo contra o Timão, que decidirá a vaga em casa, na Neo Química Arena.

Amanhã (28/8), a disputa das quartas continua com Bahia x Fluminense, na Arena Fonte Nova. O jogo de volta será em 10 de setembro, no Maracanã. Já as demais partidas terão seus segundos confrontos em 11 de setembro, após a pausa para os compromissos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias.

📌 Fonte: CBF / Copa do Brasil

✍️ Redação ContilNet Notícias