Copa do Brasil: Cruzeiro vence Atlético por 2 a 0 e fica perto da semi







O Cruzeiro mostrou muita força para derrotar o Atlético-MG por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (27) na Arena MRV, em Belo Horizonte, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Desta forma a Raposa avança para as semifinais da competição até mesmo com um revés por um gol de diferença na partida de volta, que será disputada no dia 11 de setembro no Mineirão.

🕘 Fim de jogo e VITÓRIA DO 𝐂𝐀𝐁𝐔𝐋𝐎𝐒𝐎!!! 🦊 NO PRIMEIRO JOGO DAS QUARTAS, O CRUZEIRO DERROTA O ATLÉTICO, POR 2 A 0, NA ARENA MRV!!! VAMOS COM FOCO TOTAL PARA A SEGUNDA PARTIDA!!! 🔷 #CAMxCRU | 0-2 | #ReiDeCopas pic.twitter.com/UUkKWOWkZA — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) August 28, 2025

Apoiado por mais de 44 mil torcedores, o Galo criou muitos problemas para a equipe comandada pelo técnico português Leonardo Jardim no primeiro tempo. Porém, após o intervalo o Cruzeiro tomou conta das ações, em especial após o bonito gol do zagueiro Fabrício Bruno, logo aos quatro minutos, com um chute de fora da área que morreu no ângulo do gol defendido por Everson.

A partir daí a Raposa mostrou muito pragmatismo para fechar espaços na defesa e apostar nas jogadas de contra-ataque. Já o Galo pouco conseguia fazer. E a situação do time comandado por Cuca piorou de vez aos 19 minutos, quando Wanderson levantou a bola na área em cobrança de escanteio, Fabrício Bruno escorou de cabeça e Kaio Jorge, com muita liberdade, ficou livre para dar números finais ao placar.

Empate em São Januário

O outro clássico regional das quartas de final da Copa do Brasil terminou em empate. Vasco e Botafogo protagonizaram um confronto muito disputado que terminou com igualdade de 1 a 1. O Alvinegro de General Severiano abriu o placar, aos 7 minutos do primeiro tempo, com o atacante Arthur Cabral. Porém, nove minutos depois, o volante Jair deixou tudo igual.

Botafogo e Vasco voltam a medir forças no 11 de setembro no estádio Nilton Santos para definir quem segue vivo na competição.

Vitória do Timão

Na terceira partida de ida das quartas da Copa do Brasil, o Corinthians foi até Curitiba e derrotou o Athletico-PR por 1 a 0 graças a um gol do atacante Gui Negão. O Timão e o Furacão disputarão a partida de volta em 10 de setembro em Itaquera.