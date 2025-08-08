Copa do Brasil tem classificados e data do sorteio das quartas

Com as vitórias de Vasco e Cruzeiro na noite de quinta-feira (7/8), os oito times classificados para as quartas de final da Copa do Brasil estão definidos.

Os classificados são: Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco. Desses, apenas o Athletico-PR não está na Série A do Campeonato Brasileiro.

O sorteio dos confrontos será realizado na próxima terça-feira (12/8), às 10h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Não haverá potes ou restrições, o que significa que todos os times podem se enfrentar. Além dos duelos, o chaveamento da competição também será determinado.

Datas das próximas fases e premiação

As partidas de ida das quartas de final estão marcadas para o dia 27 de agosto, e os jogos de volta para 11 de setembro.

Confira as datas das próximas fases:

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro

27 de agosto e 11 de setembro Semifinais: 5 e 19 de outubro

5 e 19 de outubro Finais: 2 e 9 de novembro

Os clubes que avançaram para as quartas de final receberão uma premiação de R$ 4,7 milhões.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.