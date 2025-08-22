Copa do Mundo 2026: Trump anuncia data do sorteio da fase de grupos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (22/8) a data do sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento está marcado para o dia 5 de dezembro, às 13h (horário de Brasília), no Kennedy Center, em Washington.

Ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino, Trump fez o anúncio em comunicado oficial transmitido da Casa Branca. A competição terá Estados Unidos, Canadá e México como países-sede, com os EUA recebendo jogos em 11 estádios, o México em três e o Canadá em dois.

Previsto para acontecer entre 11 de junho e 18 de julho de 2026, o torneio será o primeiro da história a contar com 48 seleções, divididas em 12 grupos de quatro equipes.

Durante o discurso, Trump também abordou as polêmicas envolvendo políticas de imigração e prometeu facilitar a emissão de vistos para turistas que viajarem ao país para acompanhar a Copa.

A última vez que os Estados Unidos sediaram a competição foi em 1994, quando o sorteio dos grupos ocorreu em Las Vegas.

📌 Fonte: Fifa / Casa Branca

✍️ Redação ContilNet Notícias