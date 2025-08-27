27/08/2025
Cores Amazônicas e releituras de clássicos: TCE-AC expõe 21 obras do chargista acreano Dim

Famoso por suas charges políticas, principalmente as balsas que ao final de cada eleição levavam os candidatos derrotados para Manacapuru, o jornalista, chargista e artista com mais de 40 anos de carreira na imprensa acreana Dim expõe 21 obras a partir, desta terça-feira, 26, no salão do Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC).

Na exposição ‘Cores Amazônicas’ o artista se inspira em obras de artistas consagrados como Van Gogh e Salvador Dalí reinterpretadas com elementos da cultura e história acreana.

“O que me inspira são as coisas que estão ao meu redor. No Acre é a população, a paisagem, os povos da floresta”, explica o artista tarauacaense.

Nesta fusão a Noite Estrelada do holandês Van Gogh se transforma em uma noite no Mercado Velho, enquanto a Madonna Lita, quadro que pesquisadores creem ser de Leonardo da Vinci, é transportada para a casa de um seringueiro.

Da mesma forma, o surrealismo de Dalí em A Persistência da Memória ganha uma nova versão com elementos da floresta amazônica. As referências podem ser encontradas em toda a exposição, inclusive em uma homenagem a um dos maiores músicos acreanos João Donato (1934-2023) que só os mais atentos devem perceber.

A presidente do TCE, conselheira Dulce Benício, celebrou o artista e disse que ele serve de inspiração para o serviço público.

“A gente precisa valorizar o nosso talento, nossa arte local. Vejo como um presente que toca nossas almas e a cada um dos servidores. Além de nos fazer refletir sobre a responsabilidade de fazermos o melhor e mais belo trabalho para nossa sociedade, pessoas que estão invisibilizadas e precisam de nosso trabalho. Que a gente possa fazer aquilo que nos é atribuído com a mesma perfeição com que vocês retratam a nossa natureza”, salientou.

A exposição vai até o dia 26 de setembro é gratuita e aberta ao público. A sede do Tribunal de Contas fica Avenida Ceará, nº 2.994.

Sobre o artista

Raimundo Ribeiro Mendes, mais conhecido com Dim ou Safadim é acreano de Tarauacá. Nascido em 1964, começou a carreira aos 15 anos e passou diversos veículos de comunicação como ilustrador, chargista e diagramador.

Trabalhou na Imprensa Oficial do Estado do Acre, Diário do Acre, O Jornal, Folha do Acre, mas fez a maior parte sua carreira na A Gazeta do Acre, onde ingressou em 1986.

Foi foi o idealizador do I Salão Acreano de Humor e vencedor do Prêmio José Chalub Leite de Jornalismo na categoria charge e pintura, além de ter recebido uma menção honrosa no Salão Internacional de Piracicaba, em São Paulo.

Publicou os livros ‘A charge nossa de cada dia’ e o ‘Acre Ilustrado’ e ultimamente se dedica às artes plásticas.

Essa não é a primeira vez que Dim expõe suas obras no TCE-AC, a primeira exposição, ‘Fragmentos’, ocorreu em 2016 e trazia pinturas indígenas, urbanas, caricaturas e releituras de outros artistas.

Texto: Yuri Marcel
Fotos: Nycolle Damacena

logo-contil-1.png

