Corinthians e Cruzeiro garantem vaga na final do Brasileirão Feminino

Está definida a final do Brasileirão Feminino 2025. Corinthians e Cruzeiro garantiram seus lugares na decisão após eliminarem São Paulo e Palmeiras, respectivamente, neste domingo (31/8).
3 imagensFechar modal.1 de 3
Cruzeiro eliminou o Palmeiras.
2 de 3
Corinthians despachou o São Paulo.
Rebeca Reis / Staff Images Woman / CBF3 de 3
Equipes vão se enfrentar na final do Brasileirão Feminino.
Rebeca Reis/ Staff Images Woman / CBF e Divulgação / CBF
O Cruzeiro se classificou para a final do torneio mesmo perdendo por 2 x 1 para o Palmeiras, na Arena Independência, em Belo Horizonte. As Cabulosas venceram o primeiro jogo por 3 x 1 em São Paulo, ficando com 4 x 3 no placar agregado.
Leia também
-
Vôlei: Brasil vence a República Dominicana e avança no Mundial
-
F1: Lando Norris abandona no fim e Oscar Piastri vence GP da Holanda
-
Ex-piloto de Fórmula 1 é preso em SP dirigindo Lamborghini receptado
-
Bia Haddad derrota ex-top 3 do mundo e vai às oitavas do US Open
Já o Corinthians precisou encarar o São Paulo na busca pela vaga. Jogando no Estádio do Canindé, as Brabas empataram por 2 x 2 com as Tricolores. Contudo, o primeiro jogo foi favorável ao Timão, que venceu por 2 x 0 no Pacaembu.
É a 9ª vez consecutiva que a equipe do Corinthians chega a final do Brasileirão Feminino. A equipe do Cruzeiro disputará a decisão pela primeira vez. As datas e os horários dos duelos de ida e volta ainda serão divulgados.