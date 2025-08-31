Corinthians e Cruzeiro garantem vaga na final do Brasileirão Feminino

Está definida a final do Brasileirão Feminino 2025. Corinthians e Cruzeiro garantiram seus lugares na decisão após eliminarem São Paulo e Palmeiras, respectivamente, neste domingo (31/8).

Cruzeiro eliminou o Palmeiras.

Corinthians despachou o São Paulo.

Equipes vão se enfrentar na final do Brasileirão Feminino.

O Cruzeiro se classificou para a final do torneio mesmo perdendo por 2 x 1 para o Palmeiras, na Arena Independência, em Belo Horizonte. As Cabulosas venceram o primeiro jogo por 3 x 1 em São Paulo, ficando com 4 x 3 no placar agregado.

Já o Corinthians precisou encarar o São Paulo na busca pela vaga. Jogando no Estádio do Canindé, as Brabas empataram por 2 x 2 com as Tricolores. Contudo, o primeiro jogo foi favorável ao Timão, que venceu por 2 x 0 no Pacaembu.

É a 9ª vez consecutiva que a equipe do Corinthians chega a final do Brasileirão Feminino. A equipe do Cruzeiro disputará a decisão pela primeira vez. As datas e os horários dos duelos de ida e volta ainda serão divulgados.

