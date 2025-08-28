corinthians-pode-receber-bolada-por-venda-de-pedrinho,-do-zenit

Uma negociação entre o Al-Ittihad, time de Benzema e Kanté, e o Zenit pode gerar uma grande faturamento para o Corinthians. O jogador Pedrinho, de 19 anos, está sendo negociado e o valor da transação pode chegar a 35 milhões de euros (cerca de R$ 221 milhões). Por ter formado o jogador, o Timão detém 30% dos direitos do jogador e pode receber em torno de R$ 66 milhões.

Leia também

Pedrinho é meia-atacante e deixou o Corinthians no ano passado. Pelo Timão, foram 22 jogos e um gol, enquanto pelo Zenit da Rússia, completou 59 jogos, oitos gols e seis assistências. O jovem jogador já foi convocado para a Seleção Brasileira sub-15, sub-17 e sub-20.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FC Zenit (@zenit_spb)

O valor de lucro na transferência pode ajudar o alvinegro paulista, que conta com uma dívida em torno de R$ 2,5 bilhões, enquanto passa por turbulências, como as polêmicas recentes no salário de Depay e um possível transfer ban pela Fifa.