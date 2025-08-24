Corinthians surpreende Vasco fora de casa e volta a vencer no Brasileirão

Após seis jogos, o Corinthians voltou a vencer no Brasileirão ao bater o Vasco por 3 a 2, neste domingo (24), diante de um estádio de São Januário lotado.

Mesmo desfalcados de suas principais peças — Memphis, Yuri Alberto, Carillo e Martínez —, os visitantes souberam aproveitar a fragilidade defensiva do time de Fernando Diniz e voltaram com três pontos importantes para se afastar do Z4.

Corinthians aproveita desatenção vascaína

O Corinthians abriu o placar com o capitão Maycon, aos 21 minutos do primeiro tempo, aproveitando passe de Matheus Bidu e a desatenção da defesa do Vasco para finalizar com precisão no canto.

Na etapa final, o Vasco chegou ao empate graças a pênalti de André Ramalho, que cortou cruzamento com a mão. Vegetti, que havia começado no banco de reservas, cobrou bem e deixou tudo igual, aos 14′.

Jovem Gui Negão volta a brilhar

Cinco minutos depois, porém, o Corinthians voltou à vantagem. Garro recebeu sozinho na beira da área, finalizou e Léo Jardim fez grande defesa. No rebote, Matheuzinho cruzou rasteiro e o jovem Gui Negão empurrou para o gol.

Foi o segundo gol em jogos consecutivos do atacante de apenas 18 anos, cria das categorias de base do Corinthians. Ele formou dupla de ataque com outra promessa, Kayke.

Aos 40 minutos, a vitória corintiana foi decretada com a bola aérea. Garro bateu escanteio fechado e Gustavo Henrique até abaixou para poder desviar de cabeça para o fundo do gol.

Nos acréscimos, Rayan descontou para o Vasco, aproveitando assistência do estreante Andrés Gomez, mas não deu tempo para a reação vascaína.

Situação da tabela e próximos jogos

Com a vitória, o Corinthians sobe para a 11ª posição e abre distância da zona de rebaixamento, chegando a 25 pontos, seis a mais do que o Vitória, o primeiro time no Z4.

O Timão agora foca nas quartas de final da Copa do Brasil. Na quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), visita o Athletico-PR na Arena da Baixada pelo jogo de ida do mata-mata.

No mesmo dia e horário, o Vasco terá clássico contra o Botafogo pela Copa do Brasil, também em São Januário.

No Brasileirão, o Gigante da Colina segue agonizando na luta contra novo descenso. Com a segunda derrota consecutiva, pode entrar na zona de rebaixamento caso o Vitória empate com o Flamengo e/ou o Juventude vença o Botafogo.

Eleição no Corinthians

Com a vitória, o Corinthians agora se volta à política do clube. Nesta segunda-feira (25), haverá nova eleição presidencial, após a aprovação do impeachment do ex-presidente Augusto Melo.

Três chapas estão na disputa, sendo lideradas pelo atual presidente interino Osmar Stábile, pelo jurista Roque Citadini e pelo empresário André Castro.

Apenas conselheiros do clube estão aptos a votar na eleição no Parque São Jorge, que começa às 18h (de Brasília).