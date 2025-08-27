27/08/2025
Universo POP
Cariúcha critica Bruna Marquezine por recusar entrevista: “É o preço da fama”
Junior Lima abre o jogo e revela experiência em trisal antes do casamento
Pastora que ganhou igreja de Hytalo Santos revela arrependimento de tatuagem
Romance: Gil do Vigor e Diego Hypolito comentam rumores após serem vistos juntos
Chef de 37 anos que atuou em MasterChef e Pesadelo na Cozinha morre
Ex-amigo afirma que Hytalo Santos dopava menor com Dramin para sair escondido
Hacker preso em Pernambuco falsificou mandado de prisão contra Felca
Bárbara Evans expõe acidente doméstico da filha e rebate críticas
De manicure a empresária de luxo: quem são as novas “Rainhas do Tigrinho” investigadas pela polícia
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

Corinthians vence Athletico-PR e larga na frente na Copa do Brasil

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
corinthians-vence-athletico-pr-e-larga-na-frente-na-copa-do-brasil

Athletico-PR e Corinthians se enfrentaram pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (27/8). Mesmo atuando fora de casa, o Timão venceu por 1 x 0, com gol marcado por Gui Negão. Com o resultado, a equipe paulista leva vantagem do empate para o próximo duelo.

Na partida de volta, o Athletico-PR precisa vencer o Corinthians por no mínimo um gol de vantagem. Caso isso aconteça, o classificado será definido nos pênaltis. Para se classificar de forma direta, o Furacão tem que vencer por dois gols de diferença ou mais.

Leia também

O primeiro tempo na Ligga Arena começou com o Corinthians se sentindo em casa. Porém, o Athletico-PR cresceu durante a etapa inicial, levando perigo ao gol de Hugo Souza. Mesmo com chances para as duas equipes, os 45 minutos iniciais terminaram sem bola na rede.

3 imagensEquipes se enfrentaram na Ligga ArenaDisputa de bola na partida entre Athletico-PR e CorinthiansFechar modal.1 de 3

Corinthians venceu o primeiro confronto por 1 x 0

Rodolfo Buhrer/Sports Press Photo/Getty Images2 de 3

Equipes se enfrentaram na Ligga Arena

Rodolfo Buhrer/Sports Press Photo/Getty Images3 de 3

Disputa de bola na partida entre Athletico-PR e Corinthians

Rodolfo Buhrer/Sports Press Photo/Getty Images

O segundo tempo começou diferente e logo aos 12 minutos o Corinthians abriu o placar. Vitinho recebeu na esquerda e fez ótimo lançamento para Matheuzinho. O lateral cruzou na medida para Gui Negão, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes, sem chances para Santos: 1 x 0.

O Athletico-PR teve um gol anulado aos 23 minutos. No lance do empate, a bola bateu no braço de Viveros dentro da área. Depois de revisão no VAR, Wilton Pereira Sampaio anulou o tento. Mesmo chegando com perigo até o fim da partida, o Furacão não conseguiu empatar o duelo e o jogo terminou 1 x 0 para o Timão.

A partida de volta entre Corinthians e Athletico-PR pela Copa do Brasil será no dia 10/9, uma quarta-feira, às 21h30 na Neo Química Arena. Quem avançar neste confronto irá enfrentar o vencedor do duelo entre Cruzeiro e Atlético-MG.

O próximo compromisso do Athletico-PR será pela Série B. A equipe recebe o Novorizontino no sábado (30/8), às 20h30, na Ligga Arena. Já o Corinthians faz o clássico contra o Palmeiras no dia seguinte, pela 22ª rodada da Série A do Brasileirão, às 18h30, na Neo Química Arena.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.