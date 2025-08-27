corinthians-vence-athletico-pr-e-larga-na-frente-na-copa-do-brasil

Athletico-PR e Corinthians se enfrentaram pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (27/8). Mesmo atuando fora de casa, o Timão venceu por 1 x 0, com gol marcado por Gui Negão. Com o resultado, a equipe paulista leva vantagem do empate para o próximo duelo.

Na partida de volta, o Athletico-PR precisa vencer o Corinthians por no mínimo um gol de vantagem. Caso isso aconteça, o classificado será definido nos pênaltis. Para se classificar de forma direta, o Furacão tem que vencer por dois gols de diferença ou mais.

O primeiro tempo na Ligga Arena começou com o Corinthians se sentindo em casa. Porém, o Athletico-PR cresceu durante a etapa inicial, levando perigo ao gol de Hugo Souza. Mesmo com chances para as duas equipes, os 45 minutos iniciais terminaram sem bola na rede.

Corinthians venceu o primeiro confronto por 1 x 0

Equipes se enfrentaram na Ligga Arena

Disputa de bola na partida entre Athletico-PR e Corinthians

O segundo tempo começou diferente e logo aos 12 minutos o Corinthians abriu o placar. Vitinho recebeu na esquerda e fez ótimo lançamento para Matheuzinho. O lateral cruzou na medida para Gui Negão, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes, sem chances para Santos: 1 x 0.

O Athletico-PR teve um gol anulado aos 23 minutos. No lance do empate, a bola bateu no braço de Viveros dentro da área. Depois de revisão no VAR, Wilton Pereira Sampaio anulou o tento. Mesmo chegando com perigo até o fim da partida, o Furacão não conseguiu empatar o duelo e o jogo terminou 1 x 0 para o Timão.

A partida de volta entre Corinthians e Athletico-PR pela Copa do Brasil será no dia 10/9, uma quarta-feira, às 21h30 na Neo Química Arena. Quem avançar neste confronto irá enfrentar o vencedor do duelo entre Cruzeiro e Atlético-MG.

O próximo compromisso do Athletico-PR será pela Série B. A equipe recebe o Novorizontino no sábado (30/8), às 20h30, na Ligga Arena. Já o Corinthians faz o clássico contra o Palmeiras no dia seguinte, pela 22ª rodada da Série A do Brasileirão, às 18h30, na Neo Química Arena.