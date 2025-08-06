Corinthians vence Palmeiras no Allianz e avança às quartas da Copa do Brasil

O Corinthians está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (6), o time alvinegro superou o Palmeiras por 2 a 0 em pleno Allianz Parque, garantindo a vaga com um placar agregado de 3 a 0.

Logo aos 11 minutos do primeiro tempo, o cenário do clássico começou a mudar a favor do Timão: Aníbal Moreno foi expulso por agredir José Martínez com uma cabeçada dentro da área. Com um a mais desde o início, o Corinthians controlou a partida e abriu o placar com Matheus Bidu. No segundo tempo, Gustavo Henrique ampliou, selando a vitória e a classificação.

O jogo foi marcado por domínio corintiano e um Palmeiras desorganizado, que terminou a partida com mais um expulso — Emiliano Martínez levou vermelho já nos acréscimos.

“Sabíamos que seria um confronto muito difícil. Ficamos quatro jogos contra eles este ano sem tomar gol. O mental fez a diferença”, disse Gustavo Henrique após o apito final.

Com a vitória, o Corinthians mantém vivo o sonho do título e aguarda o sorteio para conhecer o adversário da próxima fase.