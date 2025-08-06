6 de agosto de 2025
Corinthians vence Palmeiras no Allianz e avança às quartas da Copa do Brasil

Com gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique, Timão faz 2 a 0 no rival, fecha confronto em 3 a 0 no agregado e garante vaga na próxima fase

O Corinthians está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (6), o time alvinegro superou o Palmeiras por 2 a 0 em pleno Allianz Parque, garantindo a vaga com um placar agregado de 3 a 0.

Logo aos 11 minutos do primeiro tempo, o cenário do clássico começou a mudar a favor do Timão: Aníbal Moreno foi expulso por agredir José Martínez com uma cabeçada dentro da área. Com um a mais desde o início, o Corinthians controlou a partida e abriu o placar com Matheus Bidu. No segundo tempo, Gustavo Henrique ampliou, selando a vitória e a classificação.

Jogadores do Corinthians comemoram a vitória sobre o Palmeiras no Allianz Parque: classificação garantida às quartas da Copa do Brasil/Foto: Reprodução

O jogo foi marcado por domínio corintiano e um Palmeiras desorganizado, que terminou a partida com mais um expulso — Emiliano Martínez levou vermelho já nos acréscimos.

“Sabíamos que seria um confronto muito difícil. Ficamos quatro jogos contra eles este ano sem tomar gol. O mental fez a diferença”, disse Gustavo Henrique após o apito final.

Com a vitória, o Corinthians mantém vivo o sonho do título e aguarda o sorteio para conhecer o adversário da próxima fase.

