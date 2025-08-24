corinthians-vence-vasco-fora-de-casa-e-se-distancia-da-zona-da-degola

Na continuação da 21ª rodada do Brasileirão, o Vasco recebeu o Corinthians no Estádio São Januário, neste domingo (24/8). O Timão se deu melhor no fim dos 90 minutos, venceu o adversário por 3 x 2 e complicou a vida do Cruzmaltino.

Resumo da partida

O Corinthians, mesmo atuando fora de casa, começou pressionando o Vasco e tendo as melhores oportunidades no início do confronto. O Cruzmaltino teve a primeira chance clara aos 11 minutos, com Coutinho.

Aos 20 minutos da etapa inicial, o Corinthians abriu o placar. Após Bidu cruzar na área, Maycon apareceu sozinho na marca do pênalti e mandou para o fundo das redes. Quando o primeiro tempo chegou ao fim, a torcida vascaína vaiou os jogadores.

Vasco 0x1 Corinthians Maycon

Matheus Bidu Brasileirão Série A | 21ª rodada pic.twitter.com/3BhGW3CzOS — Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 24, 2025

Logo nos 10 primeiros minutos do segundo tempo, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima marcou pênalti para o Vasco após a bola bater na mão de Ramalho dentro da área. Vegetti foi para a cobrança e converteu, deixando tudo igual: 1 x 1.

Vasco 1×1 Corinthians Pablo Vegetti Brasileirão Série A | 21ª rodada pic.twitter.com/Fho3kWUDtm — Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 24, 2025

O Cruzmaltino não teve muito tempo para comemorar, já que o Corinthians marcou o segundo gol aos 23 minutos, com Gui Negão. O Timão ampliou no fim da partida com Gustavo Henrique, de cabeça. Nos acréscimos, Rayan diminuiu para o Vasco.

Vasco 1×2 Corinthians Gui Negão

Matheuzinho Brasileirão Série A | 21ª rodada pic.twitter.com/GLrJdvH9kQ — Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 24, 2025

Com a vitória por 3 x 2, agora o Corinthians está na 11ª colocação, com 25 pontos conquistados. O Vasco da Gama vive um momento pior, estacionado na 16ª posição, sendo o último time fora da zona de rebaixamento.

Vasco 1×3 Corinthians Gustavo Henrique

Rodrigo Garro Brasileirão Série A | 21ª rodada Sigam @DiarioGols pic.twitter.com/p2EnPlSspi — Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 24, 2025