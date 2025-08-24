24/08/2025
Corinthians vence Vasco fora de casa e se distancia da zona da degola

Na continuação da 21ª rodada do Brasileirão, o Vasco recebeu o Corinthians no Estádio São Januário, neste domingo (24/8). O Timão se deu melhor no fim dos 90 minutos, venceu o adversário por 3 x 2 e complicou a vida do Cruzmaltino.

Resumo da partida

O Corinthians, mesmo atuando fora de casa, começou pressionando o Vasco e tendo as melhores oportunidades no início do confronto. O Cruzmaltino teve a primeira chance clara aos 11 minutos, com Coutinho.

Aos 20 minutos da etapa inicial, o Corinthians abriu o placar. Após Bidu cruzar na área, Maycon apareceu sozinho na marca do pênalti e mandou para o fundo das redes. Quando o primeiro tempo chegou ao fim, a torcida vascaína vaiou os jogadores.

Vasco 0x1 Corinthians

⚽ Maycon
🥾 Matheus Bidu

🏆 Brasileirão Série A | 21ª rodada

Logo nos 10 primeiros minutos do segundo tempo, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima marcou pênalti para o Vasco após a bola bater na mão de Ramalho dentro da área. Vegetti foi para a cobrança e converteu, deixando tudo igual: 1 x 1.

Vasco 1×1 Corinthians

⚽ Pablo Vegetti

🏆 Brasileirão Série A | 21ª rodada

O Cruzmaltino não teve muito tempo para comemorar, já que o Corinthians marcou o segundo gol aos 23 minutos, com Gui Negão. O Timão ampliou no fim da partida com Gustavo Henrique, de cabeça. Nos acréscimos, Rayan diminuiu para o Vasco.

 

Vasco 1×2 Corinthians

⚽ Gui Negão
🥾 Matheuzinho

🏆 Brasileirão Série A | 21ª rodada

Com a vitória por 3 x 2, agora o Corinthians está na 11ª colocação, com 25 pontos conquistados. O Vasco da Gama vive um momento pior, estacionado na 16ª posição, sendo o último time fora da zona de rebaixamento.

 

Vasco 1×3 Corinthians

⚽ Gustavo Henrique
🥾 Rodrigo Garro

🏆 Brasileirão Série A | 21ª rodada

Vasco 2×3 Corinthians

⚽ Rayan
🥾 Andrés Gomez

🏆 Brasileirão Série A | 21ª rodada

