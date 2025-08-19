Coronel Ulysses garante entrega de viaturas para reforçar o combate ao crime no Acre

Na manhã desta segunda-feira (18), o deputado federal Coronel Ulysses participou da Solenidade de Entrega de Viaturas ao Ministério Público do Acre (MPAC), ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC) e à Estratégia Acre Pela Vida, realizada na Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP).

A ação foi possível graças à destinação de emendas parlamentares do deputado Ulysses, que totalizam R$ 1 milhão em investimentos para o Sistema Integrado de Segurança Pública.

Foram entregues cinco caminhonetes ao MPAC, que irão reforçar as operações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), além de um veículo para o programa Acre Pela Vida, fortalecendo a prevenção e o enfrentamento à criminalidade no estado.

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades, entre elas:

•José Américo de Souza Gaia – Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

•Evandro Bezerra – Secretário Adjunto de Segurança Pública

•Charles da Silva Santos – Comandante-Geral do CBMAC

•Dr. Danilo Lovizaro – Representante do Ministério Público

•Sandro Martins – Representando a Polícia Civil

•Fátima Paiva – Coordenadora da Estratégia ACvida

•Coronel Atahualpa – Coordenador do Acre Pela Vida

O secretário de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, destacou a relevância da articulação política:

“A entrega dessas viaturas é fruto de um trabalho conjunto, mas que só se concretizou graças ao empenho do deputado Coronel Ulysses em Brasília. O Ministério Público e o Sistema de Segurança Pública do Acre ganham mais condições de proteger o nosso povo.”

Já o representante do Ministério Público, Dr. Danilo Lovizaro, ressaltou o impacto da parceria:

“Esse apoio é fundamental. Fica registrado o sentimento de confiança e a importância de contar com um deputado que fortalece o trabalho do Ministério Público.”

Para Coronel Ulysses, o momento representa um passo decisivo no combate ao crime e na valorização das instituições:

“Nosso compromisso é garantir que as forças de segurança tenham condições reais de proteger a vida e combater o crime organizado. Segurança pública não é discurso, é ação.”

Com mais estrutura, as instituições ganham agilidade e eficiência nas operações, reforçando o compromisso do deputado Ulysses com a proteção da população acreana.