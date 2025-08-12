12 de agosto de 2025
Universo POP
Justiça manda bloquear redes de Hytalo Santos e proíbe contato com menores
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ficam noivos; relembre a história de amor
Sonia Abrão abre programa chupando chupeta e psicóloga faz alerta
Yudi Tamashiro revela chamado de jesus e anuncia venda de casa e carro
Crise de 3 anos: entenda a polêmica relação de Fiuk e Fábio Jr.
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos

Coronel Ulysses garante R$ 100 mil para fortalecer atendimento a pessoas com autismo em Cruzeiro do Sul

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O compromisso do deputado federal Coronel Ulysses com causas sociais se materializou mais uma vez nesta terça-feira (12). Atento às demandas da população e às necessidades de quem dedica a vida ao cuidado, Ulysses destinou R$ 100 mil à APAA – Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Autismo, em Cruzeiro do Sul.

O recurso, articulado pelo parlamentar, foi oficialmente assinado pelo prefeito Zequinha Lima na manhã de hoje, reforçando a importância de parcerias que transformam realidades.

“Essa é uma contribuição que chega na hora certa. Nosso município ganha muito com esse apoio e as famílias atendidas pela APAA sentirão de perto essa mudança. Agradecemos ao deputado Coronel Ulysses pela sensibilidade e compromisso com Cruzeiro do Sul”, destacou o prefeito Zequinha Lima.

À frente da associação, Petter e sua equipe realizam um trabalho incansável de acolhimento, apoio e inclusão, garantindo que crianças, jovens e suas famílias recebam acompanhamento digno e especializado. Com a destinação do deputado, a entidade terá mais condições de ampliar suas atividades e oferecer ainda mais qualidade no atendimento.

“A luta por inclusão e respeito precisa de mais do que palavras: precisa de ação. E é isso que estamos fazendo. Cada investimento nessa causa é um passo para uma sociedade mais justa e humana”, ressaltou Coronel Ulysses.

Com iniciativas como essa, o deputado reafirma que seu mandato está a serviço de todos, especialmente daqueles que mais precisam de atenção e cuidado.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.