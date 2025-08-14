14/08/2025
Corpo de Bombeiros inicia Operação Fogo Controlado 2025 no Vale do Juruá

Ações de prevenção, combate e apoio às comunidades reforçam segurança ambiental durante a estiagem

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre deu início à Operação Fogo Controlado 2025, mobilizando equipes para atuar em municípios do Vale do Juruá, incluindo Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.

Corpo de Bombeiros inicia Operação Fogo Controlado 2025 no Vale do Juruá/Foto: ContilNet

O trabalho das guarnições envolve ações de prevenção, fiscalização e combate a incêndios florestais, além de apoio direto às comunidades locais. A operação integra esforços com órgãos ambientais e instituições parceiras, visando resposta rápida e eficaz às ocorrências, preservação de vidas e patrimônio, e redução dos impactos socioambientais causados pelas queimadas ilegais.

O CBMAC reforça seu compromisso com a proteção da população e a segurança ambiental em todo o estado, mostrando que “o Corpo de Bombeiros não para”.

