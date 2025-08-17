17/08/2025
Corpo de homem é encontrado com marcas de tiro em Ceilândia

O corpo de um homem foi encontrado com sinais de violência na madrugada deste domingo (17/8), na quadra QNP 10 de Ceilândia, no Distrito Federal.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), equipes foram acionadas para a ocorrência à 0h43. Ao chegarem ao endereço, militares encontraram a vítima, ainda não identificada, sem sinais vitais.

Conforme informou a corporação, o cadáver apresentava várias perfurações nas regiões do tórax, pescoço e braço direito, todas causadas por arma de fogo.

A Polícia Militar (PMDF) foi acionada para cuidar da cena do crime.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso.

