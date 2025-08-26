26/08/2025
Corpo de jovem decapitado é encontrado; três homens confessam o crime

Vítima de 27 anos foi achada parcialmente enterrada no quintal de uma casa; polícia investiga motivação do assassinato

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Polícia Civil de Rondônia investiga um crime brutal registrado no município de Chupinguaia (RO). O corpo de Kleiton Dias Florêncio, de 27 anos, foi encontrado no sábado (23), parcialmente enterrado e sem a cabeça, nos fundos de uma residência desocupada.

Segundo o boletim policial, o dono do imóvel foi até o local acompanhado do sogro para realizar uma limpeza no quintal e acabou encontrando o corpo da vítima. A polícia foi chamada imediatamente.

Kleiton Dias Florêncio, 27 anos — Foto: Reprodução/Tony Rota

Detalhes da perícia

A perícia identificou que Kleiton apresentava múltiplas perfurações por faca e havia sido decapitado. O mato ao redor do terreno estava amassado, indicando movimentação de mais pessoas no local. Os peritos apontaram que o crime aconteceu cerca de um dia antes do corpo ser encontrado.

Prisões

Três homens suspeitos de envolvimento no assassinato foram presos e confessaram participação. Eles foram encaminhados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena, onde permanecem à disposição da Justiça.

Motivação ainda é investigada

A Polícia Civil segue apurando o caso e tenta identificar a motivação para o homicídio, que chocou moradores da região.

📌 Fonte: g1 Rondônia
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

