Corpo de mulher é encontrado enterrado em área de mata no Areal

O corpo de uma mulher foi encontrado enterrado, na manhã desta quinta-feira (14/8), em uma área de mata no Areal, nas proximidades da QS 05, em Águas Claras.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, em apoio à Polícia Civil, para as buscas do corpo de uma mulher na região.

As buscas pelo cadáver tiveram início na terça-feira (12/8). Após dois dias de procura, o corpo foi localizado por cães farejadores do CBMDF.

Tratava-se de um cadáver do sexo feminino, enterrado e ainda não identificado.

Não há informações sobre a dinâmica do crime. A Polícia Civil permaneceu no local para dar prosseguimento às investigações.