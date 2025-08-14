14/08/2025
Universo POP
Caso de pastor que usou calcinha e peruca levanta debates sobre fetiche
Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a filha por herança
Bruna Marquezine proíbe celulares em festa de 30 anos com Zeca Pagodinho; veja o convite
Mariana Rios revela nome polêmico do filho e gera debates na internet
Hytalo Santos é visto em igreja recebendo oração de pastora após investigações
Ana Castela e Karol G são as atrações musicais do jogo da NFL no Brasil
Hytalo Santos chora ao receber oração após ter casa alvo de busca e apreensão
Pamela Anderson revela como foi trabalhar com Liam Neeson
Humorista conhecido como ‘advogado de Alexandre de Moraes’ viraliza
Médico de famosas é investigado pela Polícia Federal por desviar verbas do SUS

Corpo de mulher é encontrado enterrado em área de mata no Areal

Escrito por Metrópoles
corpo-de-mulher-e-encontrado-enterrado-em-area-de-mata-no-areal

O corpo de uma mulher foi encontrado enterrado, na manhã desta quinta-feira (14/8), em uma área de mata no Areal, nas proximidades da QS 05, em Águas Claras.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, em apoio à Polícia Civil, para as buscas do corpo de uma mulher na região.

As buscas pelo cadáver tiveram início na terça-feira (12/8). Após dois dias de procura, o corpo foi localizado por cães farejadores do CBMDF.

Tratava-se de um cadáver do sexo feminino, enterrado e ainda não identificado.

Não há informações sobre a dinâmica do crime. A Polícia Civil permaneceu no local para dar prosseguimento às investigações.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.