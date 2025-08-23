23/08/2025
Universo POP
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro
Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef
Exclusivo: saiba como terminou a noite de Cariúcha com filho de Gugu

Corpo de Venilson Martins, o “Vini”, é transladado de Marechal Thaumaturgo para Cruzeiro do Sul

O velório teve início ainda na noite de sexta-feira, por volta das 20h, na Câmara de Vereadores de Marechal Thaumaturgo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um vídeo divulgado nas redes sociais nesta sábado (23) mostrou o traslado do corpo de Venilson Martins, conhecido carinhosamente como Vini, para Cruzeiro do Sul.

Na cidade, familiares e amigos poderão prestar as últimas homenagens na residência da mãe de Vini/ Foto: Reprodução

O velório teve início ainda na noite de sexta-feira, por volta das 20h, na Câmara de Vereadores de Marechal Thaumaturgo, onde o corpo permaneceu até a manhã deste sábado (23), sendo trasladado às 10h para Cruzeiro do Sul.

Na cidade, familiares e amigos poderão prestar as últimas homenagens na residência da mãe de Vini, localizada no bairro Cruzeirinho, Rua Pedro Teles, nº 1150.

Reconhecido em todo o Vale do Juruá por sua trajetória artística e dedicação à cultura local, Vini marcou presença em desfiles, grupos de dança e diferentes manifestações culturais, deixando um legado de talento e alegria.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.