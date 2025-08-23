Corpo de Venilson Martins, o “Vini”, é transladado de Marechal Thaumaturgo para Cruzeiro do Sul

Um vídeo divulgado nas redes sociais nesta sábado (23) mostrou o traslado do corpo de Venilson Martins, conhecido carinhosamente como Vini, para Cruzeiro do Sul.

O velório teve início ainda na noite de sexta-feira, por volta das 20h, na Câmara de Vereadores de Marechal Thaumaturgo, onde o corpo permaneceu até a manhã deste sábado (23), sendo trasladado às 10h para Cruzeiro do Sul.

Na cidade, familiares e amigos poderão prestar as últimas homenagens na residência da mãe de Vini, localizada no bairro Cruzeirinho, Rua Pedro Teles, nº 1150.

Reconhecido em todo o Vale do Juruá por sua trajetória artística e dedicação à cultura local, Vini marcou presença em desfiles, grupos de dança e diferentes manifestações culturais, deixando um legado de talento e alegria.