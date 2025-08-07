7 de agosto de 2025
Costelão da Maçonaria 2025 promete reunir mais de 5 mil pessoas no maior churrasco da região Norte

Evento ocorre no próximo sábado, 9 de agosto, o Parque de Exposições de Rio Branco

No próximo sábado, 9 de agosto, o Parque de Exposições de Rio Branco será palco de uma das maiores celebrações gastronômicas do Acre: a nona edição do tradicional Costelão da Maçonaria, promovido pela GLEAC – Grande Loja Maçônica do Estado do Acre, através do Sereníssimo Grão Mestre Júnior Damasceno. Com expectativa de público superior a 5 mil pessoas, o evento promete repetir — e superar — o sucesso dos anos anteriores.

Costelão da Maçonaria 2025 promete reunir mais de 5 mil pessoas no maior churrasco da região Norte. Foto: Ascom

Realizado ininterruptamente há nove anos, o Costelão já se consolidou no calendário oficial de eventos do estado. Nesta edição, serão assadas mais de 6 toneladas de costela no tradicional fogo de chão, tornando o evento o maior churrasco da região Norte do país, segundo a organização. O feito é motivo de orgulho para a maçonaria acreana, que tem usado o tema para inspirar a realização de outros eventos do gênero.

“As pessoas já esperam pelo Costelão todos os anos. Ele se tornou uma tradição acreana, que atrai convidados de todo o estado, de outros estados e até de países vizinhos”, destacou o Sereníssimo Grão-Mestre Júnior Damasceno. “Além do aspecto cultural e gastronômico, o evento tem um propósito solidário muito importante: arrecadar recursos para as ações de beneficência realizadas pela maçonaria no Acre”, disse.

Para animar a festa, duas atrações de peso – Jadson Santos e a dupla Thalles & Thiago. Iniciando as 11:00 hs , com previsão para encerrar as 18:00 hs

As mesas para o evento são vendidas com lugares para 14 pessoas e direito a duas vagas de estacionamento. As últimas unidades ainda estão disponíveis por R$ 1.200, valor que inclui o acesso à festa e ao churrasco completo. E ainda podem ser adquiridas pelo WhatsApp: 68 98403 9580.

Evento ocorre no próximo sábado, 9 de agosto, o Parque de Exposições de Rio Branco. Foto: Ascom

O Costelão da Maçonaria é mais que um encontro festivo: é uma demonstração de fraternidade, organização e compromisso com a comunidade. A edição de 2025 promete ser histórica — um verdadeiro espetáculo gastronômico e social.

