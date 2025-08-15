15/08/2025
Covid: Acre já teve mais de 3 mil casos confirmados em 2025 e chegou a 22 mortes no ano

O mais recente Boletim de Covid-19 divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), atualizado até a Semana Epidemiológica 31 de 2025 (2 de agosto), revela o cenário atual da doença no estado.

Desde o início da pandemia, foram notificados 431.044 casos, com 174.898 confirmações e 256.141 descartes. O número total de óbitos desde 2020 chega a 2.118.

Em 2025, já são 3.530 casos confirmados e 22 mortes/Foto: Reprodução

Em 2025, já são 3.530 casos confirmados e 22 mortes. A maior parte das pessoas infectadas neste ano se declara parda (69,4%), seguida por amarela (12,6%), branca (11,1%), preta (2,3%) e indígena (0,4%). As mulheres representam a maioria dos casos confirmados (62,4%), e a faixa etária com mais registros é de 40 a 49 anos.

Mortalidade e letalidade

Entre 2023 e 2025, o Acre mantém letalidade de 0,5% e coeficiente de mortalidade de 8,6 por 100 mil habitantes. O município de Bujari chama atenção por apresentar os maiores índices: letalidade de 7,5% e mortalidade de 28,8 por 100 mil habitantes.

A análise por idade mostra que 67,5% dos óbitos ocorreram em pessoas com mais de 60 anos. A letalidade cresce conforme a idade: 4,9% entre idosos com 80 anos ou mais, 3,1% em crianças menores de um ano e 1,3% entre 60 e 69 anos. Mais da metade dos mortos (64,9%) tinha comorbidades como cardiopatias, diabetes, hipertensão e doenças renais crônicas.

Municípios com maior impacto

Acrelândia lidera a taxa de incidência em 2025, com 1.297,6 casos por 100 mil habitantes, seguida por Plácido de Castro e Cruzeiro do Sul. Desde 2023, o município também apresenta a maior incidência acumulada: 3.731,4 por 100 mil habitantes.
No número absoluto de mortes, Rio Branco concentra 42 dos 77 óbitos registrados no triênio.

Variações e variantes do vírus

As amostras sequenciadas no estado apontam predominância de sublinhagens da variante Ômicron: JN.1.1, JD.1.1, XDR, JN.1.43 e JN.1.20. No cenário nacional, a JN.1 representa 70% dos casos sequenciados, seguida pela recombinante XDR (11%) e pela XBB.1.5 (8%).

Tendências de casos

Os dados mostram uma queda nos casos graves e óbitos desde a ampliação da vacinação em 2021. Em 2023, o Acre registrou 7.635 casos confirmados; em 2024, 5.221; e em 2025, até agosto, já são 3.530. Apesar de oscilações sazonais, a curva de casos confirmados vem apresentando tendência de redução no início deste ano.

Cobertura vacinal

A cobertura vacinal contra a Covid-19 no estado ainda está abaixo da meta de 90% para todos os grupos etários. As crianças de 6 meses a 4 anos são as que apresentam menor adesão à vacinação, tanto na primeira quanto na segunda dose e na dose de reforço.

A Sesacre reforça que os dados podem sofrer alterações devido à constante atualização das notificações e investigações epidemiológicas, e orienta que a população mantenha a vacinação em dia e as medidas preventivas, principalmente entre idosos e pessoas com comorbidades, que permanecem como os grupos mais vulneráveis à forma grave da doença.

 

