Cozinha de moradora do Acre viraliza nas redes com panelas brilhando e organização de dar inveja

Um vídeo gravado na casa de uma moradora do Acre viralizou nas redes sociais ao mostrar a impressionante organização da cozinha. As imagens chamam atenção pelas panelas areadas e brilhando, além dos potes e vasilhas dispostos em prateleiras por cor e tamanho.

“Olha o que a gente encontra, gente. A casa dessa senhora, olha isso aqui. Tudo bem organizadinho, as panelinhas dela, tudo por tamanho, é por tamanho”, comenta a pessoa que registrou o momento.

A publicação teve repercussão nas redes e atraiu comentários bem humorados como “Quanto ela cobra pra cromar o motor da 160”, de um dos internautas. Outros, por sua vez, comentam sobre as dificuldades de se morar com uma pessoa que se importa tanto com a arrumação da casa. “Pode parecer bonito, mais quem já conviveu com uma pessoa dessa sabe o terror psicológico que a gente deve passar com cobranças absurdas!”, poderou.