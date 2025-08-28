CPI das Beats, balada otaku e santa sexta! Saiba como curtir o fim de semana com o Giro Cultural

Você não tem mais um centavo na carteira, tá espremendo seu contracheque pra ver se tem mais algum dinheirinho ou até mesmo torce pra chegar um PIX errado na sua conta, mas também não perde um rolezinho? Não se preocupe, eu tô do mesmo jeito e por isso o Giro Cultural do ContilNet vem te mostrar tudo o que tá acontecendo pela cidade essa semana!

Quinta-feira

Aquecimento no gogó é no Studio Beer, que vem com seu Karaokê pra soltar a voz (ou testar a paciência dos amigos).

Achou que ta pouco? Se prepara que tem mais um Karaokê, porque se não bastasse cantar em um, você ainda pode desafinar lá no Garagem!

Sexta-feira

Pra galerinha do agro, o Jaum Pub vem com a Balada Sertaneja – Deixa com elas: só modão e sofrência pra aquecer o coração (ou afogar no litrão).

Studio continua sendo o lugar do Rock n’ Roll, com a Conexão do Rock Nacional e Internacional, pra você ouvir de tudo um pouco, indo de Legião até Nirvana!

Brazin aparece pela primeira vez na lista dessa semana! Deu Pagode com Samba Groove, pra você curtir aquela roda de amigos, mas com mais estilo e menos tamborim improvisado.

Ali do lado, no Anexo Brazin, vai ter uma noite pra rapaziada crente, com a Santa Sexta comandada pelos Los Padres: a benção vem, mas já sabe né? Ajoelhou tem que rezar!

Sábado

O Milionário, que fica lá no posto da federal, vai ter o Sábado Dançante com Farra sem Limite e DJ Patrik: prepare o tênis, porque aqui não tem hora pra parar.

Essa é pra você que gosta de rap de anime e a sua playlist é cheia das suas aberturas favoritas! O Studio traz o Bailão Otaku: anime, cosplay e funk misturado com J-rock. Quem sabe rola até um Naruto dançando quadradinho de oito?!?!

O quarteto feminino A Farra, composto por Duda Modesto, Camile Castro, Bel Cordeiro e Eliane Voz vai animar a Casa do Rio. Tem de tudo: sertanejo, piseiro, MPB, sucessos internacionais, rock e até aquela moda pra dançar de rosto colado.

O pessoal da Insana, atlética de Direito da Ufac vai instaurar a CPI das Beats e investigar o Brazin. Preparem as carteirinhas da OAB e também o seu discurso pra ameaçar o coleguinha de processo!

Semana passada tivemos o Santo Pagode, então pra essa semana o que nos resta é curtir a Ressaca desse evento tão especial, porque depois da fé, vem o pagode!

Achou que tava pouca música? Então o Garagem vem com mais um Karaokê. Se você já cantou na quinta, aqui é a hora de não deixar ninguém duvidar dos seus talentos musicais.

Domingo

Domingão vamos lá pra Orla, que Tardezinha de Domingo, com samba e pagode pra encerrar a semana com aquele clima de pôr do sol na beira do rio.

Mas e aí, aonde eu te encontro essa semana?