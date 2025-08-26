26/08/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira
Caetano Veloso é parado em blitz em Brasília e policial se derrete por cantor; veja vídeo
Britney Spears revela traumas familiares e luta pelo reencontro com os filhos
Fortuna de bilhões: Jay-Z é coroado o músico mais rico do mundo
Protagonista! Marina Ruy Barbosa foi 1ª escolha para Suzane em “Tremembé”, diz autor
Lil Nas X é acusado de quatro crimes após ser visto de cueca na rua
Vídeo: repórter da Record entra em trabalho de parto ao vivo
Após trair mulher por R$ 1 mil no show de Nattan, homem pede desculpa e entrega dinheiro à ex
Irmã de ex-BBB Davi Brito, Raquel Brito, presta depoimento em investigação por publicidade enganosa
Murilo Huff oficializa noivado com Gabriela Versiani

CPMI do INSS começa com oposição no comando e requerimentos; acompanhe

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
cpmi-do-inss-comeca-com-oposicao-no-comando-e-requerimentos;-acompanhe

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) aberta para investigar fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou seus trabalhos, nesta terça-feira (26/8), às 9h. Entre as primeiras tarefas, estão a deliberação de normas de funcionamento do colegiado, votação de requerimentos e as primeiras convocações.

Acompanhe:

O primeiro encontro será realizado excepcionalmente nesta terça, mas as outras reuniões estão marcadas para as segundas e quintas. De acordo com o presidente da CPMI, Carlos Viana (Podemos-MG), as datas foram escolhidas para não coincidir com os dias de plenário no Congresso, a fim de o governo não conseguir obstruir os trabalhos.

escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópoles em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023. O portal mostrou que a arrecadação das entidades com descontos de mensalidade de aposentados havia disparado, chegando a R$ 2 bilhões em um ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados.

O plano de trabalho

Ao menos 35 requerimentos serão votados. Dentre eles, pedidos de convocação de ex-ministros e ex-presidentes do INSS, assim como pedidos de informações e acesso aos autos de inquéritos policiais relacionados à prática dos descontos ilegais.

Leia também

Há ao menos 17 pedidos para convocação de pessoas ligadas a este ou a governos passados, como de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Michel Temer (MDB) e Dilma Rousseff (PT).

Leia a lista de quem está na mira da oposição:

  • Eliane Viegas Mota, diretora de Auditoria de Previdência e Benefícios da Controladora-Geral da União (CGU);
  • Bruno Oliveira Pereira Bergamaschi, delegado da Polícia Federal (PF);
  • Patrícia Bettin Chaves, coordenadora da Câmara de Coordenação e Revisão
  • Previdenciária da Defensoria Pública da União (DPU);
  • José Carlos Olliveira, ex-ministro do Trabalho e Previdência;
  • Carlos Roberto Lupi, ex-ministro da Previdência Social;
  • Marcelo Abi-Ramia Caetano, ex-secretário de Previdência do Ministério da Fazenda;
  • Carlos Eduardo Gabas, ex-ministro da Previdência Social;
  • Lindolfo Neto de Oliveira Sales, ex-presidente do INSS;
  • Renato Rodrigues Vieira, ex-presidente do INSS;
  • Leonardo José Rolim Guimarães, ex-presidente do INSS;
  • Alessandro Antonio Stefanutto, ex-presidente do INSS;
  • Elisete Berchiol da Silva Iwai, ex-presidente do INSS;
  • Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano, ex-presidente do INSS;
  • Glauco André Fonseca Wamburg, ex-presidente do INSS;
  • Leonardo de Melo Gadelha, ex-presidente do INSS;
  • Edison Antônio Costa Britto Garcia, ex-presidente do INSS;
  • Francisco Paulo Soares Lopes, ex-presidente do INSS.

Primeira reunião será para alinhar rota dos trabalhos da comissão mista:

  • O primeiro encontro está marcado para esta terça-feira (26/8), às 9h. As outras reuniões serão às segundas e às quintas;
  • Presidente e relator da CPMI querem convocar ex-ministros da gestão atual, bem como de outras gestões;
  • A vice-presidência só será definida se tiver consenso entre os integrantes, ou no prazo de 3 semanas;
  • Governo tenta traçar rota para não sofrer outra derrota, depois de perder a escolha dos principais cargos da comissão.

A vice-presidência ainda não está definida. O presidente da CPMI, Carlos Viana, disse que a escolha será feita por consenso entre todos os integrantes ou no prazo de 3 semanas. O relator será o deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.