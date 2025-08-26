CPMI do INSS começa com oposição no comando e requerimentos; acompanhe

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) aberta para investigar fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou seus trabalhos, nesta terça-feira (26/8), às 9h. Entre as primeiras tarefas, estão a deliberação de normas de funcionamento do colegiado, votação de requerimentos e as primeiras convocações.

Acompanhe:

O primeiro encontro será realizado excepcionalmente nesta terça, mas as outras reuniões estão marcadas para as segundas e quintas. De acordo com o presidente da CPMI, Carlos Viana (Podemos-MG), as datas foram escolhidas para não coincidir com os dias de plenário no Congresso, a fim de o governo não conseguir obstruir os trabalhos.

O escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópoles em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023. O portal mostrou que a arrecadação das entidades com descontos de mensalidade de aposentados havia disparado, chegando a R$ 2 bilhões em um ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados.

O plano de trabalho

Ao menos 35 requerimentos serão votados. Dentre eles, pedidos de convocação de ex-ministros e ex-presidentes do INSS, assim como pedidos de informações e acesso aos autos de inquéritos policiais relacionados à prática dos descontos ilegais.

Há ao menos 17 pedidos para convocação de pessoas ligadas a este ou a governos passados, como de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Michel Temer (MDB) e Dilma Rousseff (PT).

Leia a lista de quem está na mira da oposição:

Eliane Viegas Mota, diretora de Auditoria de Previdência e Benefícios da Controladora-Geral da União (CGU);

Bruno Oliveira Pereira Bergamaschi, delegado da Polícia Federal (PF);

Patrícia Bettin Chaves, coordenadora da Câmara de Coordenação e Revisão

Previdenciária da Defensoria Pública da União (DPU);

José Carlos Olliveira, ex-ministro do Trabalho e Previdência;

Carlos Roberto Lupi, ex-ministro da Previdência Social;

Marcelo Abi-Ramia Caetano, ex-secretário de Previdência do Ministério da Fazenda;

Carlos Eduardo Gabas, ex-ministro da Previdência Social;

Lindolfo Neto de Oliveira Sales, ex-presidente do INSS;

Renato Rodrigues Vieira, ex-presidente do INSS;

Leonardo José Rolim Guimarães, ex-presidente do INSS;

Alessandro Antonio Stefanutto, ex-presidente do INSS;

Elisete Berchiol da Silva Iwai, ex-presidente do INSS;

Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano, ex-presidente do INSS;

Glauco André Fonseca Wamburg, ex-presidente do INSS;

Leonardo de Melo Gadelha, ex-presidente do INSS;

Edison Antônio Costa Britto Garcia, ex-presidente do INSS;

Francisco Paulo Soares Lopes, ex-presidente do INSS.

A vice-presidência ainda não está definida. O presidente da CPMI, Carlos Viana, disse que a escolha será feita por consenso entre todos os integrantes ou no prazo de 3 semanas. O relator será o deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL).