crb-recebe-jogador-emprestado-em-acordo-com-time-de-kelly-key

O CRB anunciou neste sábado (23/8), após encontro com delegação do clube angolano, Kiala FC, uma parceria com o time estrangeiro para que mais jovens africanos tenham oportunidade no Brasil. O clube tem como presidente a ex-cantora Kelly Key, que conta com seu marido como idealizador do projeto futebolístico.

Com presença do presidente do clube alagoano, Mário Marroquim, foi anunciado o empréstimo do atacante Cipriano para o Galo de Campina.

O clube angolano tem um nome inspirado em cinco letras, originalmente pensadas em inglês. Crianças, Iniciativa, Angola, Liderança e Associação formam o nome no idioma Kimbundo, língua nacional de Angola, que também fala português.

O clube chamou a atenção internacional desde que Kelly Key, ícone pop dos anos 2000, assumiu a presidência. O empresário angolano Mico Freitas, também marido da brasileira, faz parte do projeto esportivo no país.

