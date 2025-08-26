26/08/2025
Creme caseiro com apenas 5 ingredientes pode amenizar rugas

Escrito por Metrópoles
Manter a pele jovem e saudável não precisa ser caro. Um creme caseiro simples, feito com apenas cinco ingredientes naturais, pode ajudar a suavizar rugas profundas, reduzir manchas e deixar o rosto mais firme e hidratado. Essa alternativa é perfeita para quem busca cuidados acessíveis e eficazes sem abrir mão da qualidade.

Óleos como o de coco, amêndoas ou rosa mosqueta, combinados com mel e água de rosas, têm propriedades que nutrem profundamente a pele. Esses ingredientes atuam na hidratação intensa, melhoram a firmeza, suavizam linhas finas e contribuem para a prevenção de novas rugas.

Embora seja uma ótima aliada nos cuidados diários, essa receita não substitui a avaliação de um dermatologista, que poderá indicar tratamentos específicos para cada tipo de pele.

O poder do creme caseiro de rosa mosqueta
Entre as opções, o creme de rosa mosqueta se destaca. Rico em vitamina C e antioxidantes, ele estimula a produção de colágeno e elastina, combatendo os danos dos radicais livres e melhorando a elasticidade da pele. Além disso, suas propriedades hidratantes previnem o ressecamento, ajudando a disfarçar linhas de expressão e manchas.

 

Continue a leitura no site TV Foco, parceiro do Metrópoles. 

