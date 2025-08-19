19/08/2025
Paola Carosella quebra silêncio sobre romance com Henrique Fogaça
Avião de Lauana Prado faz pouso forçado em Goiás e assessoria dá detalhes
16 dos melhores filmes de 2025 até agora
Virginia quebra o silêncio sobre sua vida após o fim do casamento com Zé Felipe
Faustão apresenta melhora e recebe alta da UTI
Ana Castela denuncia maus-tratos a cavalo e se revolta
Evoney Fernandes pega chave de carro na cueca de Henrique, da dupla com Juliano e vídeo viraliza
Luciano Huck elogia vídeo de Felca que denunciou Hytalo Santos
Bailarina é demitida meses após ser apontada como amante de Zé Felipe
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina

Criança de 4 anos morta em Florianópolis sofria agressões há 3 meses

A criança de 4 anos que morreu por suspeita de maus-tratos pela mãe e pelo padrasto em Florianópolis já vinha sofrendo agressões há pelo menos três meses, segundo a Polícia Civil. Isso porque, em maio, o menino chegou a ficar internado por 12 dias com diversas lesões pelo corpo, compatíveis com “sinais de defesa” e “fortemente sugestivos de maus-tratos”. Na época, o padrasto alegou que a criança havia caído da cama.

Em entrevista à NSC TV, o diretor de Polícia da Grande Florianópolis, Pedro Mendes, afirmou que havia um registro na mesma época na Delegacia de Proteção à Criança, Mulher e ao Idoso, onde um inquérito policial havia sido instaurado, que ainda apurava a autoria das agressões.

Quem fez a denúncia foi a própria mãe da criança que, depois da morte do menino, confirmou que o filho ficou internado por 12 dias e que desconfiava de uma babá, mas nunca do padrasto. Na declaração de óbito da criança consta que a mulher tinha pleno conhecimento dos episódios de maus-tratos sofridos pelo menino.

Continue a leitura no site NSC Total, parceiro do Metrópoles.

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

