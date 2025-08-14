14 de agosto de 2025
Criança de dois anos morre engasgada após engolir moeda de 50 centavos

A mãe chegou a levar o filho para o posto de saúde, mas ele não resistiu

Uma tragédia chocou a comunidade do distrito de Calama, em Porto Velho (RO), na noite desta quarta-feira (13). Uma criança de apenas dois anos de idade morreu após engolir uma moeda de 50 centavos. Desesperada, a mãe da criança a levou imediatamente para o posto de saúde local, mas, infelizmente, a vítima já havia falecido.

Foto: Richard Nunes/Rondoniaovivo

Atendimento da ocorrência

Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e do rabecão do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atender a ocorrência no local. O corpo do menino foi removido para o IML da capital para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Rondônia ao vivo

Redigido por Contilnet.

