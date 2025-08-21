21/08/2025
Criança fica com lápis cravado na cabeça após briga em escola

Menino de 9 anos foi agredido por colega e precisou de atendimento hospitalar para remoção do objeto

Um menino de 9 anos sofreu uma agressão dentro da Escola Municipal Mahatma Gandhi, em Praia Grande, litoral de São Paulo, na última terça-feira (19). Durante uma briga com um colega de classe, a vítima foi atingida na cabeça por um lápis, que ficou cravado e precisou ser removido em atendimento médico.

O incidente aconteceu por volta das 18h, quando os alunos se preparavam para deixar a unidade escolar. A mãe do garoto, Karoline Sthefani Martins Nascimento, relatou que o filho já havia mencionado desentendimentos anteriores com o mesmo colega.

Criança fica com lápis cravado na cabeça após briga em escola de SP – Reprodução

Como aconteceu

Segundo Karoline, a briga começou quando o menino desenhava e teve a folha rasgada pelo colega. Ao tentar afastar o agressor sem violência, acabou recebendo socos. O professor interveio e acreditou ter contido o conflito.

No entanto, momentos depois, enquanto organizava seus materiais, a criança foi surpreendida pelas costas e atingida pelo lápis. Uma ambulância foi chamada, e o aluno foi levado ao hospital, onde passou por procedimento para retirada do objeto. A equipe médica recomendou observação por 10 dias, já que a ponta do lápis não foi localizada.

Críticas da família

A mãe criticou a falta de comunicação da escola, afirmando que só foi informada do ocorrido ao chegar para buscar o filho. No dia seguinte, ela retornou à unidade para pedir esclarecimentos à direção.

Nota da Prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Praia Grande, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), lamentou o caso e repudiou qualquer ato de violência entre estudantes. A secretaria informou que a escola prestou socorro imediato e que não havia registros formais de agressões anteriores entre os envolvidos.

Ainda segundo a Seduc, medidas disciplinares estão sendo aplicadas e ações preventivas já são desenvolvidas, com apoio de pedagogas comunitárias e psicólogos educacionais.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), até o momento não há registro formal do caso junto à Polícia Civil.

Fonte: Prefeitura de Praia Grande / SSP-SP | Contigo!

