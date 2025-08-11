12 de agosto de 2025
Crianças tietam Ramon Dino em vídeo que volta a bombar nas redes sociais: “Humilde”

Atleta acreano, destaque mundial no fisiculturismo, foi cercado por estudantes e recebeu elogios pela simpatia e humildade

Um vídeo do fisiculturista acreano Ramon Dino, considerado um dos principais nomes do esporte no Brasil, voltou a ganhar destaque nas redes sociais nesta semana. Nas imagens, o atleta é recebido com entusiasmo por um grupo de crianças em uma loja, que celebram sua chegada com gritos e sorrisos.

Crianças tietam Ramon Dino em vídeo que volta a bombar nas redes sociais. Foto: Reprodução

Vestindo ainda o uniforme escolar, os meninos e meninas cercam o campeão, que interage com simpatia e paciência, posando para fotos e trocando palavras com os jovens fãs. A cena conquistou novamente o público, gerando inúmeros comentários e curtidas. “Adorei a atenção que ele deu para as crianças”, escreveu uma internauta. Outro usuário destacou: “Esse cara é muito humilde, chega dá raiva”.

Ramon Dino, que já venceu o prestigiado Arnold Classic Ohio e foi duas vezes vice-campeão do Mr. Olympia, é reconhecido não apenas pelo porte físico impressionante, mas também pela forma carismática como se relaciona com admiradores de todas as idades.

O momento registrado reforça sua imagem de ídolo acessível, capaz de inspirar tanto atletas quanto jovens que sonham em seguir seus passos.

Veja o vídeo:

