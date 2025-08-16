15/08/2025
Criatividade nos nomes de bebidas e tradição familiar marcam presença em Feijó; confira

Apesar da irreverência no cardápio, Fernando destaca que o diferencial está na variedade de sabores oferecidos

Durante o Festival do Açaí, em Feijó, um dos pontos que mais chamam a atenção do público é a criatividade no cardápio de bebidas servidas pelos empreendedores locais. Entre os nomes curiosos que despertam a curiosidade dos visitantes estão opções como Nabunda, Beijo da Boca, Xixi de Virgem, Calcinha de Moça, Cura Viado e Mentinha, que fazem sucesso entre os consumidores.

Criatividade nos nomes de bebidas e tradição familiar marcam presença em Feijó/Foto: ContilNet

À frente do espaço está Fernando Brasileiro, filho de Gerson Reis, proprietário de um barco que há 22 anos já atua no ramo em Rio Branco, na Vila Cautra. Segundo ele, a ideia surgiu com o pai e, desde então, se tornou tradição familiar. “Foi o meu pai quem criou. Essa é a primeira vez que participamos aqui no festival, e sempre chama muita atenção. Os nomes são fictícios, pensados justamente para atrair o público”, explicou.

Nomes das bebidas/Foto: ContilNet

Apesar da irreverência no cardápio, Fernando destaca que o diferencial está na variedade de sabores oferecidos. “Temos bebidas de abacaxi, morango, gengibre com mel, canela, menta, coco, entre outras. É uma forma de trazer inovação, mas sem perder a essência da tradição que carregamos há mais de duas décadas”, completou.

Confira a galeria:

