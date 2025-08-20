20/08/2025
Crime brutal: no Acre, mulher é morta a facadas e marido é preso como principal suspeito

Após o crime, o homem teria atravessado o Rio Tarauacá para tentar despistar os policiais

Uma mulher de 34 anos foi morta a facadas na manhã desta quarta-feira (20), em Tarauacá, interior do Acre. A vítima, identificada como Erilene da Silva Costa, chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Sansão Gomes.

A vítima morreu após chegar ao hospital/ Foto: ContilNet

De acordo com informações de testemunhas, Erilene ainda tentou escapar do agressor, que seria seu companheiro. Gravemente ferida, ela caiu em frente à casa de um vizinho pedindo ajuda, com várias perfurações pelo corpo. O ataque teria começado na residência da mãe do suspeito, antes de a vítima conseguir fugir para a rua.

Após o crime, o homem teria atravessado o Rio Tarauacá para tentar despistar os policiais. Mesmo com buscas realizadas imediatamente na região, ele não foi localizado no primeiro momento e a arma do crime também não foi encontrada.

Enquanto os agentes registravam a ocorrência, a equipe médica confirmou a morte de Erilene no hospital. O caso, inicialmente tratado como tentativa de feminicídio, passou a ser investigado como feminicídio consumado.

Horas depois, a Polícia Civil intensificou as diligências e conseguiu localizar o suspeito no bairro Conquista, onde foi preso. A identidade dele ainda não foi divulgada oficialmente pelas autoridades.

